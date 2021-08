Previsioni meteo 20 agosto 2021: caldo di nuovo in aumento

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 agosto 2021: nel weekend nuova rimonta anticiclonica con caldo in aumento e temperature oltre le medie stagionali

Scenario meteo immutato ormai da diversi giorni sull’Italia, dove continuano a registrarsi condizioni di tempo stabile con qualche disturbo pomeridiano su arco alpino e Appennino. La giornata di oggi non farà eccezione e sarà il preludio a un weekend in compagnia dell’anticiclone che porterà una nuova ondata di caldo sulla nostra Penisola. Il picco è atteso tra domenica e lunedì, quando si potranno raggiungere i +36-37°C su gran parte delle regioni centro-meridionali. Torneranno anche città da bollino rosso o arancione secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel fine settimana il clima risulterà tipicamente estivo, con caldo in aumento specie sulle regioni del Centro e del Sud Italia. Le temperature si porteranno al di sopra delle medie stagionali, ma senza raggiungere i valori record registrati a metà agosto. Resta incertezza sugli ultimi giorni del mese, nei quali potrebbero tornare le piogge dopo settimane di sole e tempo stabile, ma serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, venerdì 20 agosto 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Al pomeriggio locali piogge o temporali su Alpi e Appennino settentrionale, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sulle Alpi, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana sole prevalente in mattinata sulla costa e sulle aree interne; instabilità in aumento nel pomeriggio con possibili di piogge e temporali sparsi sulle zone interne, più stabile sulle coste. Asciutto in serata su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio possibilità di piogge sparse sui settori interni Peninsulari e delle Isole Maggiori, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

In Calabria asciutto in mattinata con ampie schiarite su gran parte del territorio; instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi specie sui rilievi interni, generalmente più asciutto sulla costa tirrenica. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.