Pma: IVIRMA acquisisce CREATE Fertility

IVIRMA Global, leader mondiale nella medicina riproduttiva, annuncia l’acquisizione di CREATE Fertility e rafforza la sua presenza nel Regno Unito e in Danimarca

VIRMA Global, leader mondiale nella medicina riproduttiva, annuncia l’acquisizione di CREATE Fertility. Così, la proprietà di IVI estende la sua presenza a livello mondiale, stavolta scommettendo sul nord Europa come mercato in crescita nei prossimi anni. Grazie ai 21 centri CREATE che si aggiungono alle cliniche già presenti in tutto il mondo, il Gruppo ottiene una quota di mercato superiore al 10% nel Regno Unito e una presenza significativa in Danimarca.

Questa ulteriore crescita di IVIRMA dimostra ancora una volta la capacità di integrazione e crescita, sia organica sia in termini di acquisizioni, del Gruppo. Si tratta di una transazione che valuta il 100% della società a più di 100 milioni di sterline, con IVIRMA che acquisisce l’80% delle cliniche CREATE. Il prestito sindacato ha ottenuto più del 170% di sottoscrizioni, segno dell’ottimo stato di salute della società e dell’attrattività di quest’operazione in particolare.

Tutto questo rientra nel progetto di espansione di IVIRMA, che attualmente punta alla crescita in Europa e negli Stati Uniti per consolidare la sua posizione di leadership a livello globale nel campo della medicina riproduttiva.

“Con l’acquisizione di CREATE Fertility portiamo a bordo un partner strategico, che intendiamo supportare tanto da un punto di vista tecnologico quanto in termini di espansione internazionale, con l’appoggio di tutta la piattaforma IVIRMA. Inoltre, l’acquisto di questo gruppo consolidato è un passo importante per la nostra strategia di crescita, che ci consente anche di sviluppare sinergie con un approccio diverso alla riproduzione assistita. I nostri 30 anni di esperienza e il forte posizionamento di CREATE Fertility nel Regno Unito ci permetteranno di unire le forze, per offrire la migliore esperienza ai nostri pazienti e garantire standard di qualità imbattibili”, afferma il Prof. Pellicer, fondatore e CEO di IVIRMA.

IVI continuerà ad offrire ai pazienti tutti i servizi che prevedono le tecniche e i trattamenti più avanzati, consentiti dalla legislazione vigente nel Regno Unito, come l’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro, il metodo ROPA, la donazione di ovociti e la preservazione della fertilità, tra gli altri.

“Il nostro impegno nella ricerca scientifica, la specializzazione e l’offerta personalizzata dei trattamenti di PMA, così come il ruolo di primo piano che ricopriamo nel settore della medicina riproduttiva, rendono possibile il miracolo della vita, ogni giorno, nelle migliori condizioni di sicurezza per la madre e il bambino, con i più alti tassi di successo”, aggiunge il Prof. Pellicer.

CREATE Fertility, la neoacquisita da IVIRMA, continuerà a seguire, sotto la direzione della dottoressa Geeta Nargund, fondatrice del progetto, il suo approccio basato su trattamenti su ciclo naturale e con lieve stimolazione, che l’hanno portata a posizionarsi come un punto di riferimento nel Paese.

Entrambe le realtà continueranno a fornire il pieno sostegno ai loro rispettivi pazienti, rimanendo sempre fedeli ai valori su cui si fondano: paziente al centro, lavoro di squadra, eccellenza, innovazione e trasparenza.

IVIRMA GLOBAL

IVI nasce nel 1990 come la prima istituzione medica in Spagna totalmente specializzata in procreazione assistita. Da allora ha aiutato a nascere più di 250.000 bambini, grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie di Fecondazione Assistita. All’inizio del 2017, IVI si è fusa con RMA, diventando così il più grande gruppo di Fecondazione Assistita del mondo. Fino ad oggi contava più di 65 cliniche in 9 paesi ed è leader nel campo della Medicina Riproduttiva.