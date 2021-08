“Banana Boat” è il nuovo singolo delle Galassie

Le Galassie tornano con il nuovo brano “Banana Boat”: il brano è in radio e disponibile online sulle piattaforme digitali

Fuori in radio e in digitale Banana Boat (Piuma Dischi/The Orchard), il nuovo singolo delle GALASSIE. Dopo Papaya, uscita lo scorso 28 maggio, la pop band milanese pubblica un pezzo leggero, spensierato e dal mood estivo.

Banana Boat è un inno alla leggerezza. – spiega la band – In questo momento serve più che mai riportare la mente all’estate e alle cose belle e stupide che si possono fare senza pensare troppo alle conseguenze, come fanno i bambini. Tornare alla normalità, a viaggiare e ridere senza motivo sono cose che vorremmo riportare indietro con questa canzone.

BIOGRAFIA

Le Galassie nascono nella provincia ovest di Milano, condividendo palchi e storie musicali per diversi anni, storie che si mescolano e si modellano dando vita alla formazione attuale. Nel 2019 con la voce di Flavio Bergamasco, Davide Beninato alle chitarre, Marco Aprigliano al basso e Luigi Grittini alla batteria, iniziano a suonare in una cantina umida tappezzata da poster delle icone grunge anni 90. Innamorati della pizza e affascinati dallo spazio, scrivono canzoni sincere, caratterizzate da chitarre sognanti dal sapore indie pop, che raccontano storie di tutti e per tutti, storie che si mescolano creando un universo di immagini.