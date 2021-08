Alla Galleria Borghese più visitatori in ogni turno

Boom di richieste per Hirst, la Galleria Borghese aumenta il numero di visitatori per turno: proseguono le aperture serali, serve la prenotazione

Dal 20 agosto la Galleria Borghese amplia i turni di visita da 180 a 216 persone ogni 2 ore per accogliere la crescente richiesta del pubblico, con una presenza di turisti esteri sempre più numerosa, per visitare, in totale tranquillità e sicurezza, i capolavori della collezione e la mostra “DAMIEN HIRST. Archaeology Now”.

Per tutto il periodo estivo proseguono le visite serali: i mercoledì sino alle ore 22 con due turni di visita dalle ore 19 alle 20.30 e dalle ore 20.30 alle 22. Per visitare la Galleria Borghese è indispensabile la prenotazione: sul sito www.galleriaborghese.beniculturali.it oppure tel 06 32810 (lunedì-venerdì 9.30-18)