Vanessa Mini reinterpreta “Fortissimo”

Vanessa Mini online con Fortissimo: il brano portato al successo da Rita Pavone nel 1990, interpretato da Mina, è la personalissima rielaborazione della poliedrica artista

L’amore non inizia e non finisce nel modo in cui pensiamo. L’ Amore è una battaglia. L’Amore è una guerra. Nessuno deve nascondersi dall’Amore. Nessuno deve sentirsi obbligato a sussurrare un ” ti amo” per il timore di essere giudicato. E sapete perchè? Perchè l’Amore non ha età, non ha limiti, non ha genere e soprattutto non muore mai. Nessuno ha il diritto di importi chi amare o come amare ma è tuo dovere imparare a farlo. A tuo modo. Sii libero. L’importante è che tu ami. Perchè l’ Amore richiama solo Amore. Ecco perchè è Fortissimo.

Quella di Vanessa è un contralto di coloritura ed è la storia di un incontro. Come quello con il pianoforte, che ha imparato a suonare fin da piccola, all’età di 6 anni. E’ l’incontro tra lo spettacolo e l’espressività che contraddistinguono la sua musica, tra la bellezza e la sensibilità che la fanno spiccare in mezzo a tante altre voci. E senza dubbio è anche la storia dell’incontro tra un papà veneto e una mamma bresciana, che hanno reso tutto possibile con il loro amore. Vanessa parla perfettamente 4 lingue e prima di dedicarsi alla musica, ha studiato come tutti. Si è laureata come interprete e grazie al suo titolo di studio ha iniziato a lavorare in numerose trasmissioni televisive. L’ha notata Diego Dalla Palma, che per primo l’ha voluta accanto nel programma “Specialmente Tu” andato in onda su La 7. Riguardo alla sua voce, sono in molti a dire che ricordi il timbro di Liza Minelli. Uno tra questi è il musicista Pier Didoni, con cui arrangia brani inediti, uno dei quali viene scelto per far parte della colonna sonora del film “Ernest Hemingway” proiettato a Cannes nel 2012. Da quel momento in poi, fioriscono le esibizioni in giro per l’Europa. E Vanessa inizia a viaggiare, richiesta in molti eventi mondani internazionali. Si ritrova a cantare a Montecarlo, poi presso la cena di Gala del World Star Football Match, al cospetto del Principe Alberto Di Monaco. In occasione di un evento live, Dj Mitch scopre il suo innato talento non solo musicale, ma, soprattutto, la sua spiccata capacità nel trasformare in veri e propri “show” le sue esibizioni. La ritroviamo a Genova, alla fiera internazionale della musica e poi ancora a Mendrisio (Progetto Amore), insieme a Paolo Meneguzzi. Starle dietro è un’impresa e questo Vanessa lo sa bene. La sua vita segue le note leggere e imprevedibili della musica swing, che è tra i suoi generi preferiti. Nel 2016 Vanessa accetta un progetto discografico davvero audace e allo stesso tempo estremamente stimolante: incidere un remake (in chiave swing) del brano Since I Don’t Have You dei Guns ‘N’ Roses. La direzione artistica del progetto è curata dallo stesso Dj Mitch (co-conduttore di “Tutto Esaurito”, il morning show radiofonico più ascoltato d’Italia), affidando l’arrangiamento al noto producer Beppe Stanco (produttore discografico, tra gli altri, dei Free boys e Sugarfree, nonché Direttore creativo del prestigioso Premio Lunezia). Il video raggiunge le 350’000 visualizzazioni in meno di un mese

Successivamente Vanessa partecipa a numerosi Eventi. È:

“Special Guest Singer finale di Miss Mondo Italia 2017”.

“Special Guest Singer finale di Miss Earth Italy 2017”.

“Special Guest Singer Ambasciata Svizzera a Roma 2016-2017-2018.

Nel 2019 riceve il Premio” Best International Singer 2019” e, nel 2020 il ” Premio Eleganza Sanremo Discovery 2020”, nella cornice del Festival.

Marzo/Aprile 2021 – UNA CANZONE ITALIANA – Compilation prodotta dalla SPC Sound e dalla Lino Berlin Management a diffusione internazionale, sceglie il brano “Fortissimo” e lo inserisce nella sezione “Emergenti”.

È tra i brani più ascoltati.

Il 18 Giugno 2021 – Galà a Cervia – Vanessa ritira il “Premio Spettacolo 2021” e conquista il suo primo Triplete.

