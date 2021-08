Raystars online con il brano “Five Feet Apart”

“Five Feet Apart” è il nuovo singolo del duo electro pop Raystars con Sorry Mom! /Be NEXT Music e distribuito da Sony Music Italy

La distanza relativa è il concetto al centro del brano, raccontata dal punto di vista di due ragazzi innamorati, ma distanti. Pur con il desiderio di un contatto (“volersi sfiorare le dita e sentire il respiro dell’altro sul proprio collo prima di addormentarsi”) capiscono che distanza e tempo non possono e non dovranno in alcun modo influenzare l’integrità del loro rapporto. I due sono convinti di poter vincere le avversità del destino. Metaforicamente, sono solo a un metro e mezzo di distanza.

L’arrangiamento in chiave dance pop del brano trasmette tutta la positività del messaggio di fondo. Per accompagnare la traccia è stato realizzato un videoclip che raffigura una simpatica versione animale del duo in animazione 3D. L’Art Director del video è Alessandro Strickner, visual designer multidisciplinare di fama internazionale.

I Raystars sono un duo dance pop formatosi a Roma nel 2019, composto da Filippo Vicinanza (songwriter, dj e voce) e Benedetta Pistocchi (voce). Il loro genere musicale varia dall’electronic dance al nu-disco, passando per il funk pop. Le loro canzoni sono caratterizzate dalla complementarietà dei due stili vocali differenti.