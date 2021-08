Previsioni meteo 19 agosto 2021: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 19 agosto 2021: prosegue la fase di tempo stabile sull’Italia e nel fine settimana tornano anticiclone e caldo

Clima estivo e condizioni meteo stabili sull’Italia con temperature che si sono riportate in linea con le medie del periodo anche sulle regioni meridionali. Nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo, con tempo stabile e caldo senza eccessi. Al momento infatti non sono previste città da bollino rosso o arancione secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Attenzione solo a possibili e isolati temporali pomeridiani su arco alpino e lungo l’Appennino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la fase di tempo stabile proseguirà anche nel corso del prossimo weekend, quando l’anticiclone nordafricano tornerà ad allungarsi sull’Italia. Di conseguenza tornerà anche il caldo, ma senza raggiungere valori record come accaduto la scorsa settimana. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere il picco tra domenica e lunedì. A seguire è attesa una nuova rinfrescata al Centro-Nord, mentre al Sud il caldo non darà tregua.

Intanto per oggi, giovedì 19 agosto 2021, al Nord Italia tempo per lo più stabile sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Da segnalare solo locali acquazzoni o temporali pomeridiani specie sulle Alpi. Variabilità asciutta in serata.

Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con temporali specie su Lazio e Abruzzo, più stabile altrove. Ampi spazi di sereno dalla serata.

In Toscana sole prevalente in mattinata su gran parte della regione, nubi in aumento nelle ore pomeridiane su gran parte della regione. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni sulle coste e sulle zone interne.

Tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio sui settori interni Peninsulari con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi, ampie schiarite sulle Isole Maggiori. Fenomeni in esaurimento ovunque in serata.

In Calabria condizioni di tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutto il territorio; nubi in aumento al pomeriggio con possibilità di acquazzoni o temporali sui rilievi interni. Fenomeni in esaurimento nella serata.

Temperature minime e massime stazionarie o in generale diminuzione al Centro-Sud e in rialzo al Nord.

