Previsione del prezzo del bitcoin: salirà a $100.000?

Secondo CoinMarketCap, Bitcoin ha iniziato l’anno a poco meno di $ 29.000 il 1 gennaio 2021 e ha raggiunto il suo ultimo massimo storico di $ 64.863 il 14 aprile, un enorme aumento del 123%.

Sebbene Bitcoin (BTC) sia intrinsecamente una criptovaluta altamente volatile, l’aumento dei tassi di adozione tra gli investitori istituzionali e al dettaglio, insieme alle opinioni e ai commenti positivi degli analisti, fa “tenere” i credenti del bitcoin. I credenti di BTC sperano che il prezzo del bitcoin salirà più in alto nonostante un pullback del 54% a $ 29.600 nel luglio 2021, e poi un rimbalzo a $ 47.670 nell’agosto 2021.

La Storia e tendenze di Bitcoin

La notizia che Coinbase, il più grande scambio di criptovalute e bitcoin degli Stati Uniti, avrebbe fatto il suo debutto sullo scambio NASDAQ ad aprile ha portato Bitcoin a quasi $ 65.000, ma l’eccitazione si è placata e il prezzo delle sue azioni è crollato.

Elon Musk (di Tesla, il produttore di veicoli elettrici) era un altro newsmaker di bitcoin. I suoi tweet hanno aiutato bitcoin a raggiungere $ 1 trilione di capitalizzazione di mercato. Il miliardario di Tesla ha continuato a stuzzicare il mercato delle criptovalute con la domanda “Cosa riserva il futuro?”

Il mercato delle criptovalute è sceso in modo piuttosto drammatico a maggio, andando lateralmente per quasi tre mesi sullo sfondo dei divieti di crittografia in Cina. Il mercato laterale variava da $ 30.000 a $ 42.000.

Un’ulteriore tendenza per il medio termine sarebbe quella di sfondare questi livelli. Un mercato che scende sotto i $ 30.000 porterebbe a un nuovo criptoinverno. Ciò consentirebbe al mercato di tornare a $ 42.000 per il recupero e la continuazione del suo ciclo di crescita.

Previsioni di Bitcoin

Il Market Strategist di Capital.com, David Jones, ha commentato la previsione del prezzo di Bitcoin e i suoi obiettivi di prezzo.

Il prezzo del bitcoin è uscito dal suo range laterale da maggio, il che lo ha trattenuto. I breakout sono generalmente segnali positivi che potrebbe emergere una nuova tendenza. Sebbene sia ancora presto, mi piacerebbe vedere il mercato raggiungere i massimi di metà maggio di $ 52.000.

Quali altri fattori stanno guidando il prezzo di bitcoin? Esistono diversi trigger comuni che possono essere utilizzati per scambiare bitcoin.

Domanda e offerta

La legge generale della domanda e dell’offerta regola il prezzo del bitcoin. La fornitura di bitcoin viene spesso paragonata all’oro, poiché esiste un numero limitato di bitcoin che possono essere estratti: solo 21 milioni. Questo è il lato della domanda dell’equazione. Più investitori sono disposti a investire in bitcoin, maggiore è il prezzo.

Clamore mediatico

Il clamore dei media è la più importante fonte di influenza sul prezzo di bitcoin e altre criptovalute. Anche se potrebbe non migliorare la comprensione delle persone, può stimolare la curiosità degli investitori. L’isteria di massa può causare un calo significativo del prezzo di BTC, poiché i pettegolezzi e le notizie si diffondono a macchia d’olio.

Legittimità crescente

L’afflusso di investitori istituzionali e l’adozione della criptovaluta da parte di PayPal conferiscono ulteriore legittimità al bitcoin poiché si diffonde all’interno del sistema finanziario tradizionale.

Secondo le indicazioni dell’Ufficio statunitense del controllore della valuta (OCC), le banche nazionali possono utilizzare stablecoin per pagamenti, regolamenti e prendere parte a reti blockchain, contribuendo a un’ulteriore legittimazione delle valute digitali.

Paura di perdere (FOMO)

Sebbene il rally di bitcoin del 2017 sia stato guidato principalmente da appassionati di criptovalute nel settore della vendita al dettaglio, l’ultima tendenza in bitcoin è stata innescata da società pubbliche come Square e MicroStrategy, che hanno investito milioni in bitcoin (BTC). Ciò ha aperto la possibilità ad altre società di considerarlo una potenziale risorsa di riserva.

MicroStrategy ha innescato una reazione a catena acquistando $ 425 milioni di Bitcoin nell’agosto 2020. Square ha seguito l’esempio con il suo investimento di $ 50 milioni di ottobre. E PayPal è diventato la ciliegina sulla torta, consentendo a centinaia di milioni di utenti di acquistare, detenere e vendere bitcoin. Temendo di perdere grandi ritorni, gli investitori istituzionali hanno investito miliardi nel mercato delle criptovalute. Questo ha giocato un ruolo importante nella rapida ascesa di bitcoin.