Oncologia: PerkinElmer sviluppa nuovi test KRAS

Tumori e farmaci: PerkinElmer annuncia quattro nuovi AlphaLISA KRAS kits pronti all’uso, progettati per aiutare gli scienziati nell’attività di ricerca

PerkinElmer ha annunciato 4 nuovi AlphaLISA KRAS kits pronti all’uso, progettati per aiutare gli scienziati a comprendere meglio le complesse strutture di proteine e mutazioni KRAS, in modo da poter identificare più facilmente, rapidamente e con precisione nuovi potenziali candidati terapeutici per una vasta gamma di tumori.

“Le mutazioni KRAS sono presenti in circa il 25% dei tumori, il che le rende una delle mutazioni genetiche più comuni legate al cancro”, ha dichiarato Alan Fletcher, Vicepresidente Senior di Life Science and Technology di PerkinElmer. “Poiché le mutazioni KRAS si riscontrano in numerosi tipi di cancro, dal polmone al colon-retto ai tumori del pancreas, esse rappresentano un obiettivo primario in termini di ricerca farmacologica. Tuttavia, a causa della loro complessa struttura proteica, esse sono state abbastanza difficili da ricercare per molti anni. Siamo orgogliosi di poter aiutare i ricercatori ad ottenere maggiori informazioni sulle mutazioni KRAS, nella speranza di sviluppare migliori opportunità cura, attraverso l’introduzione dei nostri kit AlphaLISA in un ambito di ricerca particolarmente critico come questo”.

I kit sono i primi test omogenei pronti all’uso per l’analisi dell’inibizione KRAS/SOS1 a essere disponibili sul mercato. Prima di queste soluzioni, i laboratori che volevano misurare questa inibizione in un formato no-wash dovevano sviluppare i propri test, procurarsi le proprie proteine e ottimizzare le condizioni del test, il che può richiedere tempo e risorse.

I kit semplificano i flussi di lavoro offrendo kit completamente omologati per identificare nuovi inibitori di KRAS in un formato no-wash senza necessità di ottimizzazione. Inoltre, ogni kit viene fornito con proteine ricombinanti, reagenti di rilevamento e tamponi di analisi.

L’aggiunta di questi test rafforza ulteriormente la capacità di PerkinElmer di fornire soluzioni end-to-end per i ricercatori in ambito oncologico, che includono la scoperta di farmaci in fase iniziale con test, linee cellulari, micropiastre e lettori di piastre, così come la ricerca in fase successiva con screening ad alto contenuto, analisi e gestione delle immagini, gestione automatizzata dei liquidi e altro ancora.