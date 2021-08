Manuel duetta con Mack nel brano “Il Palombaro”

MANUEL debutta con “Il Palombaro” feat. MACK: disponibile online su YouTube il videoclip d’esordio del rapper d’autore romano

Già su tutte le piattaforme digitali per Deposito Zero Studios/Wondermark/The Orchard, esce su YouTube lo speciale videoclip de Il Palombaro, il nuovo singolo e il primo a nome MANUEL del promettente rapper romano classe 1998.

Noto fin dai suoi inizi nell’ambiente hip hop come Ill Mentalist, MANUEL torna oggi con un singolo che sancisce ufficialmente l’inizio di un percorso su un binario diverso, mantenendo le proprie radici e la fedeltà alla tradizione dei liricisti e della vecchia scuola, ma con una veste artistica del tutto nuova.

Sulla produzione è affiancato da MACK, formazione che vede protagonisti il pianista mantovano Federico Squassabia e il batterista forlivese Marco Frattini, coadiuvati dal producer di Deposito Zero Studios Mattia “Matta” Dallara.

Il Palombaro è lo stesso MANUEL, in un viaggio solitario negli abissi, là dove tutto è oscurità. Così come la sua scrittura intima ed evasiva lo ha guidato fino ad oggi alla scoperta delle proprie profondità, il racconto dal punto di vista distaccato dell’artista lo accompagna tra un’ammissione e una rivendicazione. Con questo brano, Manuel è pronto a risalire in superficie e a riemergere dai meandri oscuri, per la prima volta, senza il suo scafandro.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale girato presso i Deposito Zero Studios, studio di registrazione e casa di produzione di base a Forlì dal 2012, oggi un punto di riferimento per artiste e artisti audio-visuali e noto per il format di successo Live Zero.