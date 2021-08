Chantal e Minellono online con “Easy”

Online “Easy”, il nuovo singolo che vede la collaborazione dell’artista italo-francese Chantal e del rapper e figlio d’arte Minellono

Esce “Easy”, il nuovo singolo che vede la collaborazione dell’artista italo-francese Chantal e del rapper e figlio d’arte Minellono, con produzione a cura di Haru.

Il brano tratta con un senso di leggerezza il desiderio di tornare a viaggiare e di volersi divertire con i propri amici.

I due artisti hanno voluto rendere “Easy” un pezzo ballabile, ma allo stesso tempo capace di dare tranquillità e spensieratezza. Nel testo si fa riferimento a Parigi, come elogio alla sua bellezza, volendo allo stesso tempo raccontare la meraviglia di poter essere liberi, poter fare quello che si vuole in giro per il mondo.

“Easy” saprà far abbandonare l’ascoltatore al ritmo e al senso di libertà che colorano la composizione.

Chantal è una cantautrice italo-francese, nata e cresciuta a Udine. Dopo le esperienze a ‘Udin&Jazz’ e nel gruppo del “Montreux Jazz Festival” intraprende la carriera da cantautrice con il suo primo singolo “Fuck it All”, seguito nel 2019 da “5 AM”. L’album di debutto “Gate 07” viene prodotto interamente a Milano e vede la collaborazione con il produttore Haru e l’autore Fé.

Nel 2019/20 Chantal prende parte al contest Coca-Cola Future Legend e si qualifica fra i 24 finalisti in Italia, portando il suo inedito ‘Ginevra’(Gate07). La sua passione per la scrittura l’ha portata a parlare correntemente 4 lingue e vivere in 6 paesi diversi. Da questo nasce il progetto internazionale e la voglia di voler mischiare diversi linguaggi e influenze linguistiche nella musica.

Michael Minellono nasce a Pavia il 24 agosto del 1994. Figlio d’arte di Cristiano Minellono autore di moltissime canzoni della musica Italiana, si appassiona fin da subito alla musica, ma più precisamente al genere Rap intorno ai 14 anni.

Dopo una lunga esperienza nell’underground e come organizzatore di concerti, inizia a far uscire i primi pezzi insieme agli amici Dawggy e Sfrejo. Nel 2018 esce il primo video su Youtube in cui remixando “Lambroghini Mercy” di Kanye West, dà vita a “Fiat Panda Mercy” e sempre nel 2018 esce “Lionz”. Nel 2020 la vera svolta arriva con la firma con Sorry Mom! e la pubblicazione del primo inedito “LOL”, seguito da “Oh My Love” e dai featuring con Another Sunny Date e Chantal.