Alex Perry canta con Aver 555 e Emily

È in radio e negli store “Paprika & Champagne feat. Aver 555 e Emily” il singolo dell’estate 2021 di Alex Perry, scritto con Antonio Tolo e pubblicato da Stravaganza

È in radio e negli store “Paprika & Champagne feat. Aver 555 e Emily” il singolo dell’estate 2021 di Alex Perry scritto con Antonio Tolo e pubblicato da Stravaganza.

“Il brano ‘Paprika & Champagne’ nasce da una collaborazione con Alex Perry – racconta Aver 555 – un amico di famiglia e cantante pop. Ho scritto della mia esperienza rinchiuso in casa a causa del Covid ,dove a 13 anni mi sono ritrovato a non andare a scuola ,non vedere amici ,con la didattica a distanza e le videochiamate.”

“Il pezzo è nato circa un anno fa dopo essermi stufato di sentire che questo virus stava veramente spaventando e riducendo tutta l’umanità in uno stato tombale – dice Alex Perry – mi è venuto in mente di scrivere il brano perché non tutti lo vivevano nello stesso modo. Ognuno di noi a seconda dell’età e delle priorità ha reagito in modo diverso e questo è stato l’incipit che mi ha ispirato. Momenti di riflessione e una visione al ritorno alla normalità dal punto di vista dei giovanissimi, delle giovani donne e degli adulti.”

Antonio Tolo e Paolo Gonella registi del video affermano “calati in un’atmosfera ‘post covid’ gli artisti interpretano nel video l’euforia della ripresa , tra colori festa e allegria. Metafore e rime di un periodo che sembra un ricordo, con l’energia e la speranza che ci catapulta in un futuro migliore.”

Alessandro Perriello in arte Alex Perry è un cantautore e interprete italiano. Molto precoce studia perfeziona la sua tecnica esibendosi in numerose manifestazioni nazionali ed internazionali. Negli anni passati scrive per diversi artisti italiani non particolarmente interessato alla carriera da solista. Nel 2017 alcune circostanze lo stimolano a sviluppare il suo progetto artistico personale. Di ispirazione chiaramente melodica Alex scrive ballad ma anche brani pop destinati al circuito dance. Solare nelle liriche e nelle ritmiche il suo progetto sposa il sound del pop internazionale in lingua nostrana. Genuino ma mai naif Alex si colloca in un segmento musicale trasversale. Nel 2019 presenta “Insieme a te” e “Tequila Bum Bum” con il featuring dell’artista cubana Ydalia Suarez a cui ha fatto seguito il singolo “Bachatero” con la giovanissima Emily. E’ in preparazione un E.P. che contiene contaminazioni di ogni genere. Nel live propone le hit della musica italiana di oggi e di ieri rivisitate in chiave dance, intervallate dai suoi inediti, accompagnato dalla crew dei suoi videoclip e dj set.

Aver555, nome d’arte di Andrea Sarno, il piccolo rapper nasce a Torino nel 2007 già molto piccolo inizia a cantare. Nel 2016 inizia a seguire rapper famosi. Il suo primo concorso nel 2018 dove vince con una cover di Lowlow e da quel giorno un successo dopo l’altro fino ad approdare alle fasi finali del Tour Music Fest con il suo inedito “Non lo farai mai”. Nel febbraio 2020 partecipa a Sanremo Eventi collaterali che lo consacra vincitore del premio radiofonico, del premio della critica e del premio junior. A soli 13 anni, dopo numerosi concorsi superati con successo, il 4 marzo 2020 pubblica il suo primo singolo “Alla Grande” canzone rap autobiografica che parla della scuola, dei professori e della vita che va avanti tra giochi e Instagram. A giugno 2020 “La mia strada” canzone che racconta della difficoltà dei giovani di oggi.

https://www.instagram.com/alex_perry_official/

https://www.instagram.com/aver_555/