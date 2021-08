Sakküra online con il nuovo brano Ghoul

Sakküra online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo intitolato “Ghoul”: il brano è anche in rotazione radiofonica

Dopo la pubblicazione di “Dio Brando”, brano d’esordio che ha riscosso molto successo, SAKKÜRA torna con un nuovo singolo: “GHOUL”, pezzo scritto interamente dall’artista stesso e che affronta una delicata tematica sociale.

«Con “Ghoul” ho voluto affrontare il tema della tossicodipendenza ispirandomi alla serie anime “Tokyo Ghoul”, tutto questo sempre sottoforma di metafore – spiega Sakküra a proposito della nuova release – Credo però che il brano possa essere interpretato da chi lo ascolta in vari modi. La dipendenza non è solo la droga in quanto tale, ma ognuno di noi può essere dipendente da qualcosa: cibo, cellulari, persone».

Ascolta ora “Ghoul”

Biografia

Sakküra, al secolo Mattia Sacchetti, nasce a Terracina il 28 luglio 1998. Dopo la turbolenta separazione dei suoi genitori, all’età di 3 anni Mattia si trasferisce e vive con i suoi nonni. La passione per la musica inizia fin da bambino quando, quelle poche volte che vedeva il padre ascoltavano insieme in macchina canzoni degli anni 70/80/90. All’età di 11 anni, inizia a seguire a scuola corsi di chitarra e pochi anni dopo decide di continuare lo studio da autodidatta della chitarra elettrica e a seguire corsi di canto con vari insegnanti del territorio. A 16 anni scopre la grandissima passione per il beatbox che, come dice lui, gli cambia la vita e gli apre una strada anche sui social diventando popolare su TikTok (all’epoca ancora Musically). Vive la musica a tutto tondo ascoltando artisti Rap come Snoop Dogg e 50 Cent e artisti del panorama italiano come Noyz Narcos e il suo collettivo. Questa sua passione lo porta a sperimentare e produrre le sue prime creazioni utilizzando una loop station e il beatbox, scrive i suoi primi testi e inizia a rapparci sopra per divertimento. Ma una grande passione sono anche i film, soprattutto quelli horror e gli anime, che gli sono da ispirazione per i suoi brani con i quali Sakküra vuole esprimere i suoi pensieri sul mondo, sulla vita, sulle persone e sulle emozioni che prova attraverso delle metafore. Nel 2020 viene scovato da Marco Canigiula che ne apprezza il grande talento e così decide di firmare il suo primo contratto discografico con Cantieri Sonori.

Instagram