“Partire” è il nuovo EP dei Frammenti: osare lasciando casa alle proprie spalle nel disco disponibile online sulle piattaforme digitali

“Partire” è il nuovo EP dei Frammenti, band trevigiana fra indie pop ed elettronica, ed il secondo tassello di una serie di quattro EP che completano un concept basato su un ideale viaggio che qui appunto la band si appresta a iniziare.

Dopo l’incipit rappresentato dall’EP “L’attesa di” ora la band, come nel più classico dei romanzi di formazione, lascia alle spalle la propria casa per andare incontro al proprio destino. Il desiderio di abbandonare il luogo in cui sono cresciuti, i sentimenti contrastanti e l’amore-odio verso quel tipo di provincia, così asfissiante ma così familiare. Un luogo dell’anima che ormai è parte integrante di noi ma che allo stesso tempo non ci permette di esprimerci appieno.

L’EP si apre con “Coca Cola e Bacardi”, l’unico brano fra i quattro rimasto nel cassetto per un paio d’anni, un viaggio fatto di eccessi alcolici e sentimentali che si mischiano in un cocktail pericoloso. Fra un sogno esotico e un incubo post atomico “Fukushima” è il singolo estratto dall’EP a cui è stato dedicato un video irriverente e psichedelico in cui la band si ritrova nel nonluogo per eccellenza, in cui occidente e oriente si scontrano: L’ALL YOU CAN EAT giapponese. Con “Abbiamo un sogno” il viaggio diventa una fuga da una quotidianità standardizzata e soffocante ben descritta dal campionamento del monologo introduttivo di Trainspotting e con “Il Giullare” questo viaggio trascende addirittura i confini del tempo per una novella medievale che si trasforma con facilità in una critica all’amor cortese.

ASCOLTA L’EP