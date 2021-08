Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming “Nella Testa”: è il terzo singolo del duo pugliese AliC’è

LeindieMusic/Artist First presentano Nella Testa, terzo singolo del duo pugliese AliC’è prodotto da Molla con il quale la collaborazione è ormai consolidata. Il brano esprime la rinascita di una Donna, che per troppo tempo si trova costretta a subire una violenza, intesa in tutte le sue forme possibili. “Nella Testa” parla della forza di chiudere quella porta che apparentemente ha rappresentato una casa sicura per troppo tempo, del coraggio di ripartire da zero, con la propria libertà, con la propria dignità e soprattutto con la consapevolezza di essere perfetta anche in ogni difetto e di aver vinto, nonostante tutto. “Nella Testa” è un inno per chiunque si senta ingabbiato in una situazione infelice.

Gli AliC’è, sono un duo pugliese composto da Nicola Radogna e Rosita Cannito, nato alla fine del 2019; Il loro genere indie-pop tende ad avere sonorità semplici ma allo stesso tempo ricercate, in linea con l’essenza primaria del progetto: purezza, chiarezza e cuore. Il duo ha esordito a febbraio 2021 con il brano Radio Rivoluzione. “Ci svegliamo presto, dormiamo male, sogniamo canzoni che poi diventano realtà. Scriviamo testi rigorosamente con una bic nera e li suoniamo con una vecchia chitarra quasi sempre scordata, in attesa che il sushi sotto casa apra alle 20.00”.

ALIC’È

Facebook

Instagram

Spotify

Youtube

Foto: Alessandro Baldassarre – Horizon Studio