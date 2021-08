MEI 2021: svelati i nomi dei vincitori e gli ospiti

Il MEI 2021 a Faenza l’1, 2 e 3 ottobre: ecco i vincitori. Lorenzo Kruger, Enrico Capuano, cmqmartina, VV e Giuse The Lizia sono alcuni degli ospiti

Il MEI 2021, Meeting delle Etichette Indipendenti, torna l’1, 2 e 3 ottobre a Faenza con l’edizione numero ventisei, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi. La tre giorni sarà dedicata a Rino Gaetano e si aprirà proprio con un omaggio all’artista scomparso ormai 40 anni fa. In programma il live della Rino Gaetano Band guidata dal nipote Alessandro Gaetano e tanti ospiti, ma anche una speciale Figurina per omaggiare RINO, realizzata da Figurine Forever, il cui ricavato sarà destinato a una raccolta fondi a favore della Fondazione Meyer.

In cartellone concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini, aggiungendo contenuti Extra MEI on line con dirette streaming e contenuti esclusivi in streaming sul sito e sulle pagine social ufficiali della manifestazione. Nccp, Alessandro Gaetano, Lorenzo Kruger, Amerigo Verardi, Enrico Capuano, cmqmartina, H.E.R., Andrea Chimenti e Giovanni Lindo Ferretti i primi ospiti annunciati. Per il capitolo MEI Giovani saranno presenti VV e Giuse The Lizia: due cantautori originali (scuderia Maciste Dischi), voce della nuova scena musicale italiana a confine tra l’indie pop e le urban vibes. Nel frattempo direzione e giurie hanno proclamato i vincitori del PIMI, del Premio Speciale Nilla Pizzi, del Premio Giovani MEI 2021 e quello del Miglior Artista Romagnolo 2021 e alla carriera.

ECCO I PRIMI PREMIATI AL MEI 2021

Il PIMI, il premio al miglior artista indipendente dell’anno, quest’anno è stato assegnato, da una giuria coordinata dal giornalista Federico Guglielmi, ad AMERIGO VERARDI.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA il Premio Speciale Nilla Pizzi, storica artista emiliano-romagnola che fece grande il Festival di Sanremo, come miglior artista indipendente a Sanremo 2021 con OAPlus.

Il cantautore romagnolo LORENZO KRUGER, presenterà invece il suo nuovo album con Woodworm Label e ritirerà il premio come Miglior Artista Romagnolo 2021.

CMQMARTINA, una delle espressioni più interessanti delle nuove generazioni musicali indipendenti, vince il Premio Giovani MEI 2021 e sarà premiata sabato 2 ottobre dal giornalista Riccardo De Stefano.

Viene assegnato il premio alla carriera a ANDREA CHIMENTI e GIOVANNI LINDO FERRETTI.

Un premio alla carriera verrà conferito anche a RENATO MARENGO, in occasione della pubblicazione di Napule's Power, il volume di recente uscito per Tempesta Editore, dedicato a raccontare quel prodigioso movimento culturale e musicale che ha saputo riportare la musica di Napoli in Italia e nel mondo, proprio mentre la città viveva una sua grande, profonda e definitiva rinascita.

Anche la NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE (NCCP) riceverà il premio alla carriera, un riconoscimento dovuto allo storico progetto artistico e musicale, prodotto proprio da Renato Marengo, che ha fatto la storia della musica italiana, esportando la grande cultura musicale partenopea in tutto il mondo.