Anas cerca personale: nuova campagna di assunzioni

Anas ricerca figure professionali in possesso di alta specializzazione. Sono numerosi i settori che fanno parte della nuova campagna di assunzioni: ingegneria, impiantistica, elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali.

I profili ricercati da Anas con la nuova campagna di assunzioni si occuperanno di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale.

Anas, società del Gruppo FS, ha avviato una campagna di reclutamento che riguarderà anche attività di ispezione della sua rete, e che integra il piano assunzioni rispetto a quanto previsto dal D.L. Sostegni – Bis.

È possibile partecipare accedendo alla pagina istituzionale dedicata. I processi di selezione sono stati affidati a sette società esterne di reclutamento e le risorse idonee verranno inserite presso la Direzione Operation e Coordinamento Territoriale, la Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori e le Strutture Territoriali.

Sarà possibile presentare la propria candidatura accedendo agli annunci di seguito riportati:

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area DG/LAZIO, cliccare sul seguente link: https://www.adecco.it/aziende-che-assumono/anas

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area SUD, cliccare sul seguente link: https://www.e-workspa.it/e-work-ricerca-per-anas-s-p-a/?fb-edit=1

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area NORD EST, cliccare sul seguente link: https://www.gchconsulting.net/posizioni-aperte/

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area NORD OVEST, cliccare sul seguente link: https://www.huntersgroup.com/lavora-con-anas/

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area CENTRO, cliccare sul seguente link: https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-anas-spa/

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area SICILIA, cliccare sul seguente link: https://selezione.pa.randstad.it/selezionianas2021

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area SARDEGNA, cliccare sul seguente link: https://www.seltis.it/it/offerte-di-lavoro?region=Sardegna

È possibile presentare la propria candidatura solo per una Area precedentemente rappresentata. Qualora a seguito del processo di selezione, in caso di idoneità, lo stesso nominativo dovesse essere presente in Lista Idonei di più aree sarà escluso dal processo e non si procederà ad alcuna assunzione per lo stesso.