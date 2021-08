Spedizione italiana in Antartide cerca un medico

La XXXVII spedizione italiana in Antartide è alla ricerca di un medico per le attività di cosiddetto “Winter Over” che si svolgeranno presso la Stazione Concordia

Il PNRA, Programma nazionale di ricerche in Antartide, coordinato per la parte scientifica dal Cnr e per la logistica da Enea, procede annualmente alla composizione e alla formazione del gruppo scientifico-tecnico-logistico per le attività da svolgere nel continente antartico. A tal fine, ha la necessità di avvalersi della collaborazione di un medico per le attività di cosiddetto “Winter Over” che si svolgeranno presso la Stazione Concordia, nel periodo Novembre 2021 / Novembre 2022.

L’avviso di interesse è rivolto esclusivamente al personale già dipendente da Enti pubblici di Ricerca o Università e, solo per i medici, da strutture sanitarie pubbliche. Per le norme che regolano l’attuazione delle Spedizioni italiane in Antartide, inoltre, è necessario che il personale selezionato abbia il benestare della struttura di appartenenza (Ente pubblico o Università presso cui lavora) ad essere assegnato al Pnra per tutta la durata della Spedizione.

Ulteriori informazioni e le modalità di partecipazione sono su: https://www.italiantartide.it/lavora-con-noi/.