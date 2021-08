Il Reggaeton di Eris è online su YouTube

È su Youtube il video di “REGGAETON SALVAJE” il singolo per l’estate 2021 di Eris (Incisi Records distribuito UNIVERSAL), brano scritto con Simone Cerratti

Online su Youtube il video di “REGGAETON SALVAJE” il singolo per l’estate 2021 di Eris (Incisi Records distribuito UNIVERSAL), brano scritto con Simone Cerratti, che racconta di un amore forte, passionale e selvaggio, già in radio e in digitale.

“È la storia di una donna formosa e sensuale, predatrice senza freni – dice Eris – che nonostante il sudore o il trucco colante, riesce a farsi desiderare a tal punto che chiunque non è più capace di toglierle gli occhi di dosso. Poi c’è lui, bramoso di conoscerla, voglioso di portarla nel luogo che più desidera, offrendogli ciò che di più elegante possa esserci: una bottiglia di Moët o Dom Pérignon!”

Qui il video: https://youtu.be/Jyl4uc1xnu0

Afferma parlando del video il regista Manuel Guaglianone: “Il video vuole raccontare di un viaggio adrenalinico alla ricerca di un amore passionale e selvaggio! Sguardi intensi, sensualità pura e sentimento predatorio danno vita al desiderio di conoscere la vera essenza dell’ignoto. Un sorriso percepito, un attimo di piacere e la voglia irrefrenabile di superare i propri limiti portano all’estremo il proprio ego. L’attesa è ciò che nutre il piacere della conquista.”

BIOGRAFIA

Eris Ernesto Castro Molina è nato il 21 Aprile 1991 nella città di Marianao, Habana-Cuba. Già̀ nella sua prima infanzia scopre la passione per la musica, tanto che all’età̀ di 12 anni partecipa al suo primo casting alla scuola di musica “A. G. Caturla” di Cuba. In quel periodo viene soprannominato, dai suoi amici, “El sinsonte” poiché́ camminando per strada cantava a squarciagola canzoni dei grandi artisti. Inizia scrivendo poesie, ma solo dopo la fine di una lunga storia d’amore, compone la sua prima canzone ispirandosi proprio a questo tema. Nel 2014, all’età̀ di 23 anni, decide di trasferirsi in Italia raggiungendo sua madre e sua sorella. Parte con l’idea di trionfare nella musica e sfruttare il suo dono per la scrittura. In Italia si fa subito notare come eccellente ballerino e da lì̀ inizia a fare molti spettacoli entrando a far parte di noti format. Si crea negli anni un nome ed una identità̀ come Eris il ballerino. Ma la sua vera passione per il canto e la scrittura è sempre dietro l’angolo. Da lì̀ a poco, con il suo primo contratto discografico, pubblica “Sigueme”, singolo che lo lancia finalmente e ufficialmente nelle radio italiane riscuotendo un notevole successo tra pubblico e critica. Il nuovo singolo “Reggaeton Salvaje” è uscito distribuito da Universal Music.

