I Last Day Of Summer online con “Ti Salverò”

I Last Day Of Summer pubblicano il nuovo singolo “Ti Salverò”: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

“Ti Salverò” è il primo singolo in italiano dei Last Day Of Summer. Dopo quasi 3 anni di stop, il power-trio Sanremese che partecipò al Festival di Sanremo spalleggiando sul palco Sting e Shaggy decide di rivoluzionare il progetto passando alla propria lingua madre.

Stando alle parole del batterista Folkert : “Ti salverò è un inno alla complicità, alla perseveranza e alla voglia di non mollare mai” e segue la volontà della band di dare una ritrovata freschezza al progetto senza perderne le radici.

Il brano, dai tratti rock, rispecchia pienamente il sound dei Last Day Of Summer, ormai consolidato da anni tra classifiche e concerti. L’importante cambiamento prospetta un’ascolto del tutto Made in Italy.

“Dopo tutti questi anni tra tour e palchi abbiamo trovato la nostra stabilità, per noi suonare è un momento di svago e di pace dalla solita routine.. usciranno altri brani sempre in italiano e non vediamo l’ora di farveli sentire!”

I Last Day of Summer nascono nel 2012 per consolidarsi 2 anni dopo. Nel giro di qualche anno pubblicano l’EP “I Remember Nothing” prodotto da Vinx dei Vanilla Sky, piazzandosi alla 15esima posizione della classifica di download “alternative charts”di iTunes. Diverse sono state le loro esibizioni ma quelle più importanti sono state in apertura ai “Four Year Strong” a Milano al Legend Club, agli ALAZKA al Circolo Svolta e si sono esibiti come band di supporto durante il 56esimo festival di Sanremo spalleggiando Sting e Shaggy.

Innumerevoli concerti e tour esteri hanno portato sold out in date nell’est Europa e collaborazioni con Marcus dei Dead by April per la produzione di un brano e Tobias degli ALAZKA per il feat. in un pezzo chiamato “Me vs Me” uscito in premiere su Alternative Press. Tutto ciò li ha fatti crescere ed evolvere ulteriormente. Attualmente in studio, la band si sta dedicando al nuovo disco completamente in italiano.