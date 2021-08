Berardi è tornato con il nuovo singolo “Thailandia”

Berardi online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Thailandia”: un brano che racconta la riscoperta della coppia durante il primo lockdown

È uscito “Thailandia“, il nuovo singolo del cantautore pugliese con base a MIlano Berardi.

Il brano, pubblicato dopo il singolo “Cognac“, si tinge di colori estivi con sfumature esotiche e presenta elementi di rap e funk, ricordando con romanticismo ed ironia il lockdown di coppia, arrivato inaspettatamente proprio al ritorno da un viaggio nelle isole thailandesi.

Dalla libertà e la spensieratezza di quei luoghi alla trappola delle mura domestiche, con quell’iniziale sentimento di costrizione capace di mettere i protagonisti di fronte alle loro vite e alla loro relazione. Esorcizzata però la paura della ‘trappola’, Berardi descrive come inaspettatamente bello anche quel ritorno a casa. La lentezza di quei giorni, le cene sul balcone, le passeggiate notturne, la fila ai supermercati, i dosaggi delle ricette.

Dimenticando i ritmi lavorativi, le corse e gli orari serrati, l’esperienza del lockdown di coppia diventa un esperimento sociale e sentimentale unico.

Ci si è potuti riscoprire diversi, magari più complici. Ci si è ritrovati ad ascoltarsi di più, a viversi fino in fondo, senza alcun evitamento, mettendo in “mute” molte delle voci che abitualmente sentiamo nelle nostre vite e che costituiscono anche un frastuono inutile per la coppia.

Tra le strofe riaffiorano i ricordi di luoghi, cibi e templi thailandesi, quasi a voler addolcire quel rientro così diverso dal previsto. A completarne il racconto un video girato in una splendida masseria del Salento che vede protagonisti Berardi e la sua band; tra i paesaggi ed i colori del posto spuntano le stories Instagram di quel famoso viaggio in Thailandia, capaci di farci vivere da vicino la bellezza di quei giorni nel “Paese del Sorriso”.

Il brano, distribuito da Artist First, è stato arrangiato e prodotto da Party Smith in collaborazione con Hadrian – giovane beat maker e producer pugliese – e affidato ad Andrea De Berardi per il mastering.

Berardi ha fondato l’evento “Milano Cantautori”. Dal 2008 si esibisce come cantante e musicista di progetti musicali e teatrali tra Italia, Europa e Sudamerica. Apre i concerti di Niccolò Fabi, Roy Paci, Angelo Branduardi e sale sul palco dell’Uno Maggio a Taranto. È ospite della rassegna “Sa(n)remo senza confini” nello storico Club Tenco e del programma “Ticket to Ride” di Radio Rai Live.

Nel 2021 pubblica il suo ultimo singolo “RIDER”, brano di denuncia sociale, in collaborazione con il sindacato dei riders Deliverance Milano. Il brano lo porta ad esibirsi nello stesso anno sul palco di Casa Sanremo durante WeHaveADream, il programma condotto da Red Ronnie. In studio di registrazione collabora con Antonello D’Urso (Carboni, Battiato, Branduardi), Vince Pàstano (Vasco Rossi, Guido Elmi), Roy Paci, Eugenio Bennato.