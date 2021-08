Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz: ultimi giorni per iscriversi all’Anno Accademico 2021-2022. C’è tempo fino al 28 agosto

Il prossimo 28 agosto si chiuderanno le iscrizioni all’anno accademico 2021-2022 delle attività formative organizzate dall’Istituto di Alta Formazione Siena Jazz, istituzione ai vertici dell’alta formazione artistica per la musica jazz in Europa.

Come di consueto il team di insegnanti di Siena Jazz sarà caratterizzato da eccellenze della scena jazz nazionale ed internazionale che arricchiranno una offerta didattica di elevato spessore, grazie anche alle potenzialità delle rinnovate strutture delle aule situate negli storici locali della Fortezza Medicea a Siena. I locali saranno aperti per studio con orario esteso, sette giorni su sette, domeniche incluse.

Il tutto si svolgerà nelle condizioni di massima sicurezza seguendo un protocollo molto ferreo e articolato messo a punto sin dall’inizio della emergenza sanitaria, volto alla protezione di studenti, docenti e del personale non docente, per permettere a tutti di concentrarsi nella dovuta serenità alle attività legate alla musica jazz.

Il risultato sarà ancora una volta una offerta formativa di altissima qualità dedicata all’insegnamento e alla creazione e valorizzazione dei giovani talenti musicali.

Corsi SJU – Siena Jazz University

Le iscrizioni ai corsi del Biennio e del Triennio si chiuderanno il 28 Agosto.

Gli esami d’ammissione Triennio si terranno da Mercoledì Primo a Venerdì 3 Settembre, mentre quelli per l’ammissione al Biennio, si svolgeranno Sabato e Domenica 4 e 5 Settembre.

I corsi SJU prenderanno il via a Novembre, il 2 per il Triennio ed il 9 per il Biennio, e termineranno a Luglio 2022.

I corsi SJU sono i corsi di Alta Formazione Artistica Musicale per il conseguimento dei Diplomi accademici di Primo e Secondo Livello in pianoforte, chitarra, contrabbasso, basso elettrico, tromba, trombone, clarinetto, sassofono, batteria e percussioni e canto.

I titoli di studio conseguiti nei corsi Triennali e Biennali sono titoli aventi valore legale equiparati a quelli dei conservatori musicali di stato, e pertanto alle lauree universitarie di primo livello (Bachelor) e di secondo livello (Master di specializzazione). L’Accademia Siena Jazz è stata la prima istituzione musicale non statale in Italia ad essere stata autorizzata al rilascio di questi titoli, ed oggi, insieme ad altre nove grandi istituzioni italiane, Siena Jazz è classificata dal MIBAC, Ministero dei Beni e delle attività culturali, fra le “Scuole d’eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale”.

Per tutte le informazioni sui corsi e le attività: www.sienajazz.it.

Siena Jazz

Accademia Nazionale del Jazz

Fortezza Medicea, 10

53100 – Siena

www.sienajazz.it