Uso regolare di antidepressivi aiuta con il diabete

L’uso regolare di antidepressivi può ridurre il rischio di complicanze del diabete secondo i risultati di uno studio taiwanese

Gli adulti con diabete e depressione che assumono farmaci antidepressivi come prescritto hanno meno probabilità di sviluppare gravi complicanze del diabete o di morire rispetto a quelli che non assumono antidepressivi regolarmente. Sono i risultati di uno studio retrospettivo taiwanese pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

I diabetici hanno un rischio più elevato di andare incontro a depressione, che a sua volta aumenta le probabilità di decesso o di insorgenza di complicanze del diabete, come malattie cardiovascolari e renali, ictus e problemi agli occhi e ai piedi, hanno premesso gli autori. Gli antidepressivi potrebbero attenuare gli effetti negativi della depressione, anche se sono associati a effetti avversi cardiometabolici.

«Gli antidepressivi potrebbero avere effetti collaterali cardiometabolici, ma i pazienti che soffrono di depressione hanno anche un rischio maggiore di complicanze del diabete» ha affermato l’autore senior Shi-Heng Wang del China Medical University College of Public Health di Taichung, Taiwan. «Il nostro studio ha dimostrato che l’uso regolare della terapia antidepressiva potrebbe attenuare l’effetto avverso della depressione tra i pazienti che soffrono di entrambe le condizioni».

Uno studio retrospettivo

I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 36mila adulti con depressione e diabete appena trattato, presenti nel database dell’assicurazione sanitaria universale di Taiwan. I modelli di trattamento antidepressivo entro una finestra di 6 mesi sono stati classificati in nessun uso, uso scarso , uso parziale e uso regolare. Gli endpoint primari erano le complicanze macro e microvascolari e la mortalità per tutte le cause. Come controlli negativi sono stati scelti i pazienti in trattamento con benzodiazepine.

All’interno della coorte, la maggior parte dei pazienti con diabete e depressione erano donne (61,8%) e di età compresa tra 45 e 64 anni (55,62%). La durata media del follow-up è stata di 5,3 anni, escluso il primo periodo di osservazione di 6 mesi.

Meno complicanze con aderenza alla terapia antidepressiva

Nel complesso 9.670 pazienti hanno sviluppato complicanze macrovascolari, 6.837 complicanze microvascolari e 3.820 soggetti sono deceduti.

Rispetto al cattivo uso di antidepressivi, l’uso regolare è stato associato a un rischio dell’8% inferiore di incorrere in complicanze macrovascolari (HR aggiustato = 0,92) e del 14% più basso per tutte le cause di mortalità (aHR = 0,86). L’uso regolare di antidepressivi non è stato associato a complicanze microvascolari.

Nelle analisi stratificate per tipo di farmaco, l’uso regolare di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina è stato associato a un rischio ridotto del 17% di complicanze macrovascolari (aHR = 0,83) e del 25% inferiore riguardo alla mortalità per tutte le cause (aHR = 0,75). L’uso regolare di antidepressivi triciclici o tetraciclici è stato associato a un rischio del 22% più basso di mortalità per tutte le cause. L’uso regolare di benzodiazepine non ha mostrato alcuna associazione con gli esiti del diabete, ma l’assunzione di più farmaci antidepressivi è stata associata a un maggior rischio di complicanze macrovascolari.

Gli autori hanno sottolineato che i medici dovrebbero enfatizzare l’importanza dell’aderenza al trattamento antidepressivo tra i pazienti con depressione e diabete. Inoltre l’effetto del trattamento antidepressivo regolare sulla riduzione delle complicanze diabetiche potrebbe non essere stato mediato direttamente dal controllo glicemico.

«I medici dovrebbero sottolineare l’importanza di un trattamento antidepressivo regolare tra i pazienti con depressione e diabete mellito» ha dichiarato Wang. «Alcuni fattori non misurati, come l’indice di massa corporea, i livelli di emoglobina glicata e lo stile di vita possono incidere sui risultati che abbiamo ottenuto, che devono quindi essere replicati e confermati tramite ulteriori analisi».

