Tennis: Camila Giorgi prima italiana a trionfare a Montreal

È decisamente l’anno dell’Italia. Tra gli atleti di casa nostra è Camila Giorgi a portare un altro risultato nel nostro Paese. La tennista – nella giornata di Ferragosto – si è aggiudicata l’Open di Montreal battendo in due set la ceca Karolina Pliskova. Un risultato che ha ancor più peso se si pensa che la 29enne di Macerata è la prima italiana a vincere il torneo canadese. La seconda ad arrivare così in alto in un torneo WTA 1000. Per l’Italia, infatti, un risultato del genere non arrivava dal 2014, anno della vittoria di Flavia Pennetta all’Indian Wells del 2014.

Chi è Camila Giorgi?

Classe 1991, padre argentino e madre italiana, 464mila followers su Instagram e la giusta grinta per diventare una campionessa. Camila ha iniziato con la ginnastica artistica ma già a 5 anni ha capito che il tennis sarebbe stato il suo sport.

Da allora, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha viaggiato tanto passando dalla Spagna a Parigi e Miami. Ora è stabile in Italia. Si è aggiudicata un WTA 250 a Hertogenbosch nel 2015 e a Linz nel 2018. Ora il risultato che la porta nell’Olimpo del tennis.