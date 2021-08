I Cult With No Name pubblicano il nuovo album

I Cult With No Name tornano con il nuovo album “Nights in North Sentinel”: il disco è su tutte le piattaforme digitali

“Nights in North Sentinel” è il nuovo album dei CULT WITH NO NAME.

Meno di due anni dopo l’uscita dell’acclamato “Mediaburn”, i ballader elettronici di Londra raggiungono la doppia cifra nel milgiore dei modi con il loro decimo album in meno di 15 anni.

Notevolmente più elettronico del precendente, “Nights in North Sentinel” è intriso di opulente atmosfere notturne. La pulsante synthwave minimalista di “You’re All You Ever Needed” ci introduce subito al loro mood, collocandosi da qualche parte tra “Goodbye Horses” di Q Lazzarus e Christine and The Queens. Proseguendo, la pulsante darkwave di “Noa’s Arc” e l’impennata di “Home Again” vedono i CWNN puntare inaspettatamente al dancefloor.

Il marchio di fabbrica dei CWNN, oscuro e melodico, è sempre in evidenza, come dimostrano “The Automatic Day”, ispirata agli OMD, così come la climatica “Ruins” e l’apparentemente scherzosa “Cult With No Name”. Mentre invece “Fight or Flight” in qualche modo sposa sentori arabi con il dobro blues, su un groove sinuoso.

“Nights in North Sentinel” come di consueto per i CWNN presenta collaborazioni illustri. La sublime voce di KELLI ALI (SNEAKER PIMPS) compare spesso in tutto l’album e BLAINE L. REININGER (TUXEDOMOON) aggiunge un tocco emozionante all’intenso e vorticoso splendore europeo di “After The Storm”.

Unitevi ai CWNN nel festeggiare questo traguardo a doppia cifra con il loro stile inimitabile e autorevole.

L’album uscirà in una particolare confezione ispirata al corrente architettonica del Brutalismo, con poster, codice per il download e kit per costruire il proprio jewel case (progettato da Leigh @ Bit-Phalanx).

‘…evocative, dreamy, dark and dynamic…’ – The Wire

‘London’s cult nighttime torch synthesists…’ – Electronic Sound

Tracklist:

1. All Those Things I Admire

2. Noa’s Arc

3. The Automatic Day

4. Fight or Flight

5. You’re All You Ever Needed

6. After the Storm

7. (Some Things Are) Better in Groups

8. Home Again

9. Bulletproof

10. This Means War

11. Cult With No Name

12. Ruins

https://www.facebook.com/cwnnofficial/

https://www.cultwithnoname.com/

www.instagram.com/cultwithnoname/

twitter.com/cultwithnoname