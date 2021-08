Est – Dittatura Last Minute vince il Premio Amidei

Il film Est – Dittatura Last Minute per la sceneggiatura e regia di Antonio Pisu si aggiudica il 40° Premio internazionale alla migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei”

Una nuova grande soddisfazione in casa Genoma Films: Est – Dittatura Last Minute per la sceneggiatura e regia di Antonio Pisu si aggiudica il 40° Premio internazionale alla migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei” con la seguente motivazione: “Per la verità con cui viene portata sullo schermo una vicenda realmente accaduta, per la capacità di non perdere mai di vista la realtà, tratto distintivo della personalità di Amidei, per l’autenticità con cui sono ritratti i personaggi e la mano leggera con cui si passa dal dramma alla commedia, per l’originalità anche visiva della storia, in cui vecchie riprese in video 8 e immagini di repertorio trovano nel racconto un perfetto equilibrio. E soprattutto per essere riusciti a farci danzare con le stelle, citando il brano del grande e compianto Franco Battiato la cui voce illumina il film”.

Commenta il vincitore Antonio Pisu: “Ringrazio il Premio Amidei e tutti i giurati per aver individuato in “Est” la migliore sceneggiatura, i produttori del film, persone che ancora oggi decidono di rischiare il proprio denaro per promuovere l’arte la cultura dando la possibilità a persone come me di raccontare delle storie. Mi piace, inoltre, sottolineare che questo film, anche se ambientato nell’89, parla di una tematica universale che è quella dell’aiutare. Ci sono questi confini, queste linee immaginarie che ancora oggi esistono soprattutto in una città come Gorizia. Noi tutti oggi attraverso la tecnologia conosciamo molto meglio che cosa accade nel resto del mondo ma ritengo che solo attraverso il viaggio, l’esperienza in prima persona possiamo renderci conto che chi sta oltre confine poi, di fatto, sono persone come noi. Sono persone che parlano un’altra lingua, hanno un’altra religione, che vivono sotto una dittatura o in mezzo a una guerra, ma è come se fossimo noi. Mi sento quindi di dedicare a tutte queste persone il premio e a tutti questi popoli. Che questa sia una storia universale che faccia capire quanto sia importante empatizzare con l’altro.”

Perno dell’intera manifestazione goriziana, il Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei” viene conferito dalla Giuria Amidei — composta dalla sceneggiatrice Doriana Leondeff, i registi e sceneggiatori Francesco Bruni, Massimo Gaudioso e Francesco Munzi, il regista Marco Risi, la produttrice e Presidente di Giuria Silvia D’Amico e l’attrice Giovanna Ralli — alla sceneggiatura che più si distingue per originalità e per la capacità di sperimentare nuove formule narrative, oltre che per l’attenzione alla realtà sociale e ai temi emergenti del mondo contemporaneo.

Diretto da Antonio Pisu, EST – Dittatura Last Minute dopo aver conquistato il plauso della critica e l’interesse internazionale, vincendo diversi festival e catturando l’interesse del noto regista Oliver Stone durante le Giornate degli Autori nell’ambito della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, aveva avuto un primo passaggio a inizio 2021 sulle principali piattaforme di streaming on demand per poi arrivare in sala con la riapertura con ottimi risultati di box-office.

EST – Dittatura Last Minute è ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del Muro, tratto da una storia vera e girato tra il Cesenate e la Romania. Il film è scritto e diretto da Antonio Pisu (che ritorna alla regia dopo la sua opera prima Nobili Bugie) e prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, in collaborazione con Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, già autori del libro “Addio Ceausescu” da cui è tratta la sceneggiatura.

La storia nasce da un’idea degli stessi Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi che nel 1989, giovani ventiquattrenni dal grande entusiasmo, intrapresero con un amico il viaggio raccontato nel film. Il ruolo del protagonista è affidato a Lodo Guenzi – voce e chitarra de Lo Stato Sociale nonché diplomato all’accademia di Arte Drammatica Nico Pepe – che con il film EST – Dittatura Last Minute fa il suo esordio sul grande schermo. Al suo fianco gli altri due attori esordienti Matteo Gatta e Jacopo Costantini. Il film è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna.