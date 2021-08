Cristina D’Avena in bikini sui social fa impazzire i fan

Cristina D’Avena infiamma l’estate con un post Instagram da urlo. Stavolta, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), in mostra non ci sono le qualità canore bensì il fisico mozzafiato.

La cantante nel giorno di Ferragosto trascorso al mare, sfoggia un bikini da far invidia alle colleghe più giovani. Cristina D’Avena, celebre per aver intonato le colonne sonore di molti cartoni animati, ha compiuto di recente 57 anni. A giudicare però dalle foto pubblicate sui social ne dimostra venti di meno. I fan in visibilio tra i commenti social hanno manifestato tutto il loro apprezzamento.