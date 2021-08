Young Dice torna in radio con “Retro Bar”

Young Dice in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo dal titolo “Retro Bar”

Young Dice torna col nuovo singolo “Retro Bar”, prodotto da Wetgropes e distribuito “Sorry Mom!”. Con questo brano l’artista vuole rappresentare la sua quotidianità (“la solita routine, la solita realtà”) nella maniera più spensierata possibile, nonostante la natura riflessiva e malinconica del testo.

La canzone parla del volersi sentire una star per una notte, lasciando da parte tutto quello che durante il giorno “divora” o rattrista l’autore. Questo concetto si unisce alla scrittura introspettiva e ad un’attitudine soft, con un ritornello “melodicamente menefreghista” a completare il quadro. “Retro Bar” risulta quindi essere la perfetta rappresentazione di quello che Young Dice pensa e vive.

Il brano è accompagnato da un videoclip creato da Raffaele Annunziata che mostra lo stesso Young Dice durante una “normale” serata al Retro Bar, che va avanti fino all’alba e al suo inevitabile ritorno a casa.

Andrea, in arte Young Dice. Da sempre diverso dai compagni, dagli amici, da chi gli è attorno, riserva in sé grandi ambizioni, rimaste anche dopo che gli è stato portato via il sogno di giocare a basket. Nella musica ha trovato la salvezza, il suo benessere e il suo massimo obiettivo di vita per dare colore ad un futuro in apparenza grigio.

Non è stata infatti casuale la scelta del nome: “dice” letteralmente “dado”, perché è ciò che vorrebbe essere nella musica per avere più facce, essere versatile e dalle molteplici sfaccettature. Non si definisce perciò banalmente rapper, ma Artista, per realizzare semplicemente ciò che in quel momento sente, senza distinzione di genere.