Tancia Hostel House tra “I cieli più belli d’Italia”

Tancia Hostel House, nel cuore dei Monti Sabini, ottiene la certificazione “I cieli più belli d’Italia” rilasciata da Astronomitaly

Lassù, nel cuore dei Monti Sabini, tra folklore e leggende, attraverso antiche vie percorse da viandanti e pastori transumanti, sorge un luogo fuori dal tempo dove riveder le stelle: Tancia Hostel House ottiene la Certificazione di Qualità Astroturistica “i cieli più belli d’Italia”.

Tancia Hostel House è un’associazione di promozione sociale concepita per valorizzare il territorio di Monte San Giovanni in Sabina, il cui cuore operativo ha sede presso l’Osteria Tancia. L’iniziativa, dal carattere trasversale e inclusivo, prevede la creazione di numerose attività finalizzate a trasmettere la passione per la propria terra e favorire uno sviluppo integrato, solidale e sostenibile del territorio locale.

L’area in cui Tancia Hostel House opera è una meta ideale per trascorrere una vacanza lontano dal caos delle grandi città, assaporando la genuina semplicità della natura. Tancia Hostel House e l’ostello Osteria Tancia sono ora annoverati tra le realtà della Rete del Turismo Astronomico, la quale identifica e classifica i luoghi migliori d’Italia in cui osservare il firmamento e vivere emozioni sotto il cielo stellato. Tancia Hostel House ha infatti ottenuto la Certificazione “I cieli più belli d’Italia” – Silver, conferita dal team di Astronomitaly in seguito alla valutazione della qualità astroturistica.

L’Osteria Tancia è una struttura di origine medievale, trasformata in ostello sotto la gestione di Tancia Hostel House, posta come punto di ristoro su un’antichissima via di comunicazione tra la Valle del Tevere e la Piana Reatina, la Via Tancia. Il contesto paesaggistico in cui si trova l’ostello è pittoresco e variopinto: un’area letteralmente paradisiaca dal punto di vista naturalistico e ricchissima sotto al profilo storico-culturale, situata a circa 50 km in linea d’aria da Roma.

L’associazione Tancia Hostel House offre inoltre svariate possibilità a coloro che sceglieranno i Monti Sabini come metà delle proprie escursioni: eventi di tiro con l’arco, giornate con volo di aquiloni statici e acrobatici, passeggiate a cavallo con guida, laboratorio didattici, eventi di osservazione astronomica e visite guidate alla Grotta di San Michele Arcangelo, luogo di culto fondamentale dei Monti Sabini.

Tancia Hostel House, con il proprio ostello sui Monti Sabini, va così ad aggiungere il cielo stellato ad un contesto di grande spessore e magnitudine, tra la natura rigogliosa e i sospiri eterei delle antiche leggende legate ai monti. Il cielo stellato di qualità, premiato dalla Rete del turismo Astronomico, rappresenta una sintesi dell’impegno costante profuso dallo staff dell’associazione nella tutela del territorio e della purezza ancestrale della notte.

DOMENICA 22 AGOSTO: DAL TANCIA, UN VIAGGIO “SULLE SPIAGGE DELL’OCEANO COSMICO”

“Sulle spiagge dell’oceano cosmico” sarà un appuntamento speciale per scoprire i misteri del Sistema Solare e osservare direttamente le meraviglie del cielo stellato.

La serata si svolgerà all’aperto nei pressi dell’ostello. Si partirà dalla narrazione del Professor Andrea Banchelli, geologo, intitolata “Mondi oceano a due passi dal cortile di casa”, dedicata all’esplorazione di mondi affascinanti oltre l’orbita di Marte, candidati di spicco per la ricerca di vita oltre il nostro pianeta. L’evento proseguirà con l’osservazione della volta celeste al telescopio curata da una guida della Rete del Turismo Astronomico.

Una Certificazione Astroturistica

La Certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.

Tutte le informazioni su Osteria Tancia – Tancia Hostel House:

https://www.astrotourism.com/place/lazio/tancia-hostel-house/

Maggiori dettagli sulla Certificazione “I Cieli più belli d’Italia”:

https://www.astronomitaly.com/certificazione

Tutte le informazioni sull’evento “Sulle spiagge dell’oceano cosmico”:

https://www.astrotourism.com/event/europe/sulle-spiagge-delloceano-cosmico-presso-tancia-hostel-house-lazio/