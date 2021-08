Vorwerk Italia: nuovo record per la divisione Bimby

La divisione Bimby di Vorwerk Italia a luglio ha ampiamente superato i 10.000 incaricati alla vendita, che oggi sono 11.000 in tutta Italia: è record in 43 anni di attività

Continuano i successi della divisione Bimby® di Vorwerk Italia che ha raggiunto un nuovo importante risultato. A luglio ha ampiamente superato i 10.000 Incaricati alla vendita Bimby®, che oggi sono 11.000 in tutta Italia: il numero più alto mai registrato in 43 anni di attività.

La storica azienda produttrice del famoso e innovativo robot da cucina, che ha fatto della vendita diretta il proprio marchio distintivo, ha saputo infatti affrontare il difficile periodo causato dalla pandemia COVID-19 reagendo rapidamente grazie a un piano strategico che le ha permesso di crescere, sia sul fronte delle vendite – che dopo il boom del 2020 nel primo semestre del 2021 hanno superato del 20% le attese dell’azienda – sia sul fronte della forza vendita, che ha continuato ad operare a piene forze in tutte le condizioni imposte dalla pandemia, tra dimostrazioni virtuali e incontri fisici con i clienti nel rispetto delle norme di sicurezza.

In questo contesto la ricerca di nuovi Incaricati non si è mai fermata e già alla fine del 2020 si era registrato un aumento del numero di Incaricati alla vendita del 28% rispetto all’anno precedente. Il numero è continuato a crescere fino a raggiungere oggi gli 11.000 Incaricati, con un ulteriore incremento di +15% da gennaio a oggi. Si tratta soprattutto di donne, rappresentate da tutte le età, con una percentuale di uomini pari al 7,6%.

Cresce la forza vendita e di pari passo crescono la professionalità e le opportunità di crescita personale, come si evince dall’incremento del numero di Team Leader, l’importante ruolo assunto dagli Incaricati esperti che gestiscono a loro volta un proprio team e che contribuiscono direttamente all’inserimento costante di nuove persone nella forza vendita. Se nel 2020 il numero di Team Leader è cresciuto del 15%, lo ha fatto ancora di più in questa prima metà dell’anno 2021 con un +24%.

Questi dati avvalorano il successo di un modello di business sempre attuale, che esalta il valore della relazione e della componente umana, e di una formula di vendita diretta – come quella del party plan – affinata in oltre 40 anni di attività e che nel tempo si è adattata ai cambiamenti, senza conoscere mai crisi. Ma sono anche frutto delle numerose iniziative messe in campo dall’azienda: come piani promozionali incentivanti per i nuovi arrivati e quelli per il reclutamento di nuovi incaricati, rivolti a chi è già operativo nella forza vendita; e come la formazione ad hoc e le nuove opportunità di incontrare i candidati sul territorio nelle giornate di Porte Aperte, organizzate dalle divisioni Bimby® di tutta Italia.

La crescita è stata uniforme in tutte le Regioni confermando i trend del passato, con un incremento maggiore in Lazio, Calabria e Sicilia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Vediamo che sono sempre di più le persone che scelgono di intraprendere l’attività di Incaricata e Incaricato Bimby®, rassicurati da un’offerta di lavoro solida e concreta: un metodo di vendita diretta consolidato e efficace, la formazione continua e la promessa di flessibilità da sempre accompagnano i nostri Incaricati verso il raggiungimento dei risultati. Siamo orgogliosi di comunicare oggi questo importante traguardo. Colgo l’occasione anche per ringraziare a uno a uno tutti coloro che ogni giorno lavorano con passione ed entusiasmo, contribuendo ai bellissimi risultati della nostra azienda. Ora il nostro obiettivo è di consolidare questo numero così importante”, ha affermato Jorge Lasheras, Direttore Generale di Vorwerk Italia e Direttore Vendite ad interim della divisione Bimby®.

Alla base del successo di Bimby® c’è quindi una forza vendita composta da professionisti competenti, che portano l’iconico robot da cucina nelle case degli italiani attraverso dimostrazioni coinvolgenti e a misura delle esigenze degli ospiti, e che affiancano i clienti anche dopo l’acquisto, offrendo consulenza e servizi personalizzati. E questi numeri in crescita sono resi possibili proprio grazie anche all’unicità di un prodotto che continua a evolvere nel tempo.