Sergio Caputo sul palco di Ferragostia Antica

Sergio Caputo oggi in concerto al Borgo di Ostia Antica nell’ambito di Ferragostia Antica 2021: il live alle ore 22 con ingresso gratuito su prenotazione

Il 14 agosto, Sergio Caputo sale sul palco di Ferragostia Antica 2021 , nella cornice del Borgo di Ostia Antica, in trio con Fabiola Torresi al basso/cori e Alessandro Marzi alla batteria, per un concerto che vede protagonista quel repertorio che ha reso il musicista italiano uno dei più originali dei nostri tempi: un appuntamento dalle sonorità jazzistiche e latine con quel mix di pop, jazz e poesia che da sempre contraddistingue l’autore.

Sergio Caputo ha sviluppato un inconfondibile stile musicale e letterario che è solo suo, abbinando la canzone italiana al jazz, con testi ispirati alla poesia moderna. La sua musica è un pop-jazz che spesso spazia nel latino e con un uso innovativo del linguaggio. I temi predominanti sono il quotidiano, l’amore, e le nevrosi metropolitane.

Nel 1983 esce il suo primo album “Un sabato italiano” che lo porta subito al successo ed è tutt’ora un classico. A “Un sabato italiano” seguono 12 album e varie compilation, tre partecipazioni al Festival di Sanremo e collaborazioni eccellenti con personaggi come Dizzy Gillespie, Tony Scott, Mel Collins (King Crimson), Tony Bowers (Simply Red), Enrico Rava, Roberto Gatto , Flavio Boltro, Danilo Rea e molti altri. Col nuovo millennio si trasferisce in California, dove vive e lavora per 12 anni a contatto con le sue radici musicali e facendosi conoscere come chitarrista “Smooth Jazz”.

Dopo 12 appuntamenti per 6 giorni di spettacolo, tra teatro di figura, arte urbana, circo contemporaneo e tamburi itineranti, giocolieri ed acrobati, ma anche grande musica, teatro classico e visite teatralizzate Ferragosto Antica chiude il 15 agosto con un doppio appuntamento con la danza e il teatro.

Ad aprire la serata è la Compagnia Sosta Palmizi con la performance site specific “Gratiae, la postura del cuore”, un inedito e corporeo dialogo con gli spazi del borgo di Ostia Antica. A seguire, l’omaggio a Pablo Picasso di TAM Teatro Musica e il suo Picablo, Spettacolo vincitore dell’Honor Award John Dorman 2011 per artisti stranieri dalla sezione polacca di ASSITEJ – International Association of Theatre for Children and Young People e del Grand Prix XIX Festival Internazionale dei Teatri di Figura Incontri città di Torun (Polonia). A 140 anni dalla nascita di Pablo Picasso, Ferragostia chiude così la sua quinta edizione portando al grande pubblico un omaggio al pittore e scultore spagnoloche si è lasciato ispirare dalla classicità di Roma e dei suoi territori, che hanno cambiato per sempre la sua vita artistica e privata. Ostia e l’Italia riabbracciano il pittore oltre un secolo dopo il suo viaggio in Italia, in un’occasione per valorizzarlo e valorizzarsi, con uno spettacolo nella serata conclusiva di Ferragosto.

Ferragostia Antica è ideata dall’Associazione Affabulazione. Il progetto, presentato da Roma Culture, è vincitore dell’avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE . Ingresso gratuito, info e prenotazioni su eventbrite e www.affabulazione.net