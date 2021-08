A Spoleto la “Seduzione Magnetica” di Franco Trentalance

Sabato 14 agosto a Spoleto talk show e cena con la “Seduzione Magnetica” dell’ex pornodivo Franco Trentalance: le info utili

Un serata seducente è in programma sabato 14 agosto all’Arca Street Art Hotel di Spoleto (Via Flaminia, Km 127, 06049 Spoleto). Fin dall’aperitivo è previsto un ospite d’eccezione: Franco Trentalance, ex divo del Cinema per adulti e volto nella TV, che in provincia di Perugia veste i panni di autore e scrittore. Nel talk show organizzato sabato, illustra infatti il manuale “Seduzione Magnetica” (Ed. Ultra, 2018), che non è un mero decalogo per imparare a rimorchiare, ma un vero compendio di personal coaching, con tecniche di sviluppo personale: “come fare amare alle donne ciò che sei veramente”, afferma l’autore bolognese.

Franco Trentalance dopo vent’anni al vertice dell’intrattenimento per adulti ha appeso la videocamera al chiodo e si è dedicato ad altre passioni della vita: oltre a dedicarsi a romanzi Thriller, manuali e corsi come personal coach, nel 2021 ha creato il vino “Fallo!” (www.fallowines.it), le cui etichette riportano i suggerimenti motivazionali dell’ex Talpa del reality in TV. Sabato sera Franco Trentalance è l’ospite principale del “sex talk” presso l’Arca Street Art Hotel, con aperitivo e cena su prenotazione. Nei suggestivi spazi della struttura a Spoleto è anche presente la mostra permanente “On the table” con 27 opere di David Pompili: artista che in carriera ha dedicato tre iconiche opere proprio all’ex divo dell’hard, Franco Trentalance.