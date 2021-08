Stefano Grifoni in libreria con “Vizi, virtù e salute”

Oltre la pandemia: la sfida del medico scrittore Stefano Grifoni che arriva nelle librerie con il volume intitolato “Vizi, virtù e salute”

Ammalarsi, sentirsi vulnerabili in ogni momento, perdere le persone più care, abbandonare la speranza nel futuro. Un’umanità impaurita è quella in cui è immerso quotidianamente Stefano Grifoni, medico scrittore, nel suo lavoro di direttore di Medicina e chirurgia di urgenza e accettazione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nel suo nuovo sforzo letterario, la pandemia da Covid è la scintilla che innesca una riflessione più ampia su corpo e mente, buone e cattive abitudini, pregi insospettati e difetti atavici del mondo moderno: intitolato Vizi, virtù e salute, il libro uscirà il 1° settembre per i tipi dell’editore Mauro Pagliai.

Ospite di programmi radiofonici e televisivi, popolare firma di una rubrica fissa sulla stampa quotidiana, Grifoni ha firmato nel 2016 il manuale I colori, i rumori, gli odori della salute, seguito da La vecchiaia è una malattia? (2018), da Le emozioni della salute (2019) e infine Storie d’amore e d’amicizia (2020), tutti editi dal gruppo Polistampa. Libri che testimoniano, al di là della competenza scientifica, una particolare dedizione: quella che lo porta a stare accanto a chi soffre, cercando di carpirne pensieri e necessità, in un processo empatico che va spesso oltre la pratica medica.

Una missione che si trasforma in pensieri e racconti, quei brevi frammenti che compongono il suo ultimo lavoro, dove agli aspetti più traumatici degli ultimi tempi – lutto, isolamento, ampliamento delle diseguaglianze economiche e sociali – si oppone una speranza e una precisa volontà di miglioramento che coinvolge tutte le sfere: quella politica, quella sanitaria, e ovviamente la sfera personale di ogni singolo cittadino-paziente, l’uomo di oggi che si è ormai abituato a vivere in un perenne stato di emergenza. Come spesso accade nel “mondo” di Grifoni, fatto di episodi vividi e toccanti, un occhio di riguardo è rivolto agli anziani, i più deboli e i più colpiti da questa pandemia che ha fatto strage non solo di corpi ma anche di anime.

Stefano Grifoni Vizi, virtù e salute Mauro Pagliai, 2021 Pagine: 256 Caratteristiche: ill. b/n, br. ISBN: 978-88-564-0477-7 Collana: Libro verità | Nuova Serie Settore: L3 / Racconti S1 / Medicina Prezzo: 12 €