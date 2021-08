Sex education: arrivano due libri sulla serie

Editrice Il Castoro pubblica in Italia Sex Education – Il viaggio e Sex Education: il sesso, l’amore e le relazioni spiegati bene

Otis Milburn evidentemente vi state perdendo In attesa della terza stagione, in uscita il 17 settembre 2021, potete recuperare le prime due e segnare in agenda l’arrivo in Italia di Sex Education – Il viaggio, una storia inedita scritta dall’autrice Katy Birchall e fuori per Editrice Il Castoro dal prossimo 2 settembre. Ma c’è di più: dal 14 ottobre sarà in libreria anche Sex Education: il sesso, l’amore e le relazioni spiegati bene. Una guida ufficiale e indispensabile alle relazioni affettive, al sesso e molto altro ancora, che risponde a tutte le domande che i giovani hanno troppo timore di porre, in un linguaggio comprensibile. Se non conosceteevidentemente vi state perdendo Sex Education , l’amatissima serie Netflix che affronta argomenti cruciali come la sessualità, l’identità e le relazioni affettive.in uscita il 17 settembre 2021, potete recuperare le prime due e segnare in agenda l’arrivo in Italia diuna storia inedita scritta dall’autriceMa c’è di più:Una guida ufficiale e indispensabile alle relazioni affettive, al sesso e molto altro ancora, che risponde a tutte le domande che i giovani hanno troppo timore di porre, in un linguaggio comprensibile.

LA TRAMA DI SEX EDUCATION – IL VIAGGIO

Sex Education – Il viaggio è un romanzo ‘young – adult’ con i personaggi più popolari della serie. ‘Il fratello di Maeve è in guai seri. Ha un disperato bisogno del suo aiuto, su cui è convinto di poter contare in ogni frangente. Gli amici Aimee, Otis ed Eric, sempre al fianco di Maeve non le faranno certo mancare il loro aiuto, nonostante il suo carattere spigoloso e indipendente’. Questo romanzo ha in sé tutto ciò che i fan amano della serie TV: schiettezza su tutti i temi, un umorismo brillante e, al centro, un‘indagine avvincente.

SEX EDUCATION: IL SESSO, L’AMORE E LE RELAZIONI SPIEGATI BENE

Dalla conoscenza della propria anatomia e identità, alla questione del consenso, alla sessualità e a quel campo minato che è l’amore ai nostri giorni: Sex Education: il sesso, l’amore e le relazioni spiegati bene è questo e molto altro. Il libro (consigliato dai 14 anni in su) è uno specchio fedele della serie ma anche una guida pratica e divertente per orientarsi nel mondo reale. La prefazione è di Laurie Nunn, la creatrice di Sex Education; pagina dopo pagina i lettori troveranno approfondimenti sui personaggi preferiti della serie, citazioni, note terapeutiche, grafici, suggerimenti, pillole in evidenza e illustrazioni di Fionna Fernandes. I contenuti, controllati e verificati da esperti tra cui medici, terapisti sessuali e lettori sensibili, piaceranno anche ai più grandi.

Da spettatori a lettori il passo è breve!

Entrambi i libri, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), rispecchiano l’approccio diretto e delicato alla sessualità adolescenziale tipico della serie, con contenuti inediti e speciali.