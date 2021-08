“Roundelay”, disponibile online sulle piattaforme digitali, è il secondo singolo di Federico Mecozzi che annuncia il prossimo album

“Roundelay” è il nuovo singolo di Federico Mecozzi, giovane violinista, polistrumentista e compositore che da quasi 12 anni collabora stabilmente con Ludovico Einaudi, nei lavori discografici e nei concerti dal vivo. Occasioni, quest’ultime, che riprenderanno in estate, sia per il tour condiviso che per i concerti da solista. Il brano, prodotto da Cristian Bonato, fonde in maniera semplice ma trascinante diversi linguaggi musicali, quello classico con quello elettronico, echi di musica folk nordeuropea insieme ad elementi mediterranei.

Spiega l’artista a proposito del brano: «È un brano che nasce come evasione dai pensieri, un girotondo ossessivo e liberatorio che sa un po’ di estate, di luce e di aria aperta. È il brano che ho scelto di pubblicare ora perché credo evochi una sensazione di cui abbiamo bisogno in questo momento»

Il videoclip di “Roundelay”, girato e realizzato da Ivan Tiraferri, tinge la musica con i colori di un tramonto estivo presso le suggestive Valli di Comacchio.

Guarda “Roundelay” su YouTube

Biografia

Federico Mecozzi nasce a Rimini nel 1992. All’età di 6 anni inizia a suonare la chitarra e a scrivere le prime canzoni. A 12 anni intraprende il percorso accademico presso l’Istituto Musicale “G. Lettimi” di Rimini, dove si diploma in violino. In seguito si forma anche come direttore d’orchestra e arrangiatore. Polistrumentista, a partire dal 2009 collabora stabilmente con il celebre compositore e pianista Ludovico Einaudi, che affianca tuttora dal vivo in lunghe tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo (Royal Albert Hall, Sydney Opera House, Carnegie Hall, Philharmonie Berlin per citarne alcuni), oltre che nella realizzazione dei dischi come musicista e assistente musicale. In studio di registrazione ha lavorato anche con e per Pacifico, Angelo Branduardi, Enrico Nigiotti, Blonde Redhead, Remo Anzovino, Filippo Graziani, Andrea Mingardi, I Ministri. Nel 2019 Mecozzi sale sul palco del Teatro Ariston in occasione del 69º Festival di Sanremo, in qualità di direttore d’orchestra per Enrico Nigiotti. Ritorna nel 2021 per accompagnare Dellai, in gara tra le nuove proposte.

Nel gennaio 2019 è uscito ‘Awakening’ (Warner Music), album del suo debutto solista come violinista, compositore e polistrumentista, con il quale Mecozzi ha intrapreso un tour italiano ed europeo che è stato poi interrotto dalla pandemia.

Nell’estate 2021 ripartono i concerti da solista di Federico Mecozzi, oltre che il nuovo tour con Ludovico Einaudi. “Roundelay” è il secondo singolo che annuncia il prossimo album.

