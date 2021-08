“Principessa” è il nuovo EP degli Statale 66

Fuori sulle piattaforme digitali “Principessa”, il nuovo EP degli Statale 66 e colonna sonora dell’omonimo corto per la regia di Riccardo Fabrizi

E’ online Principessa, EP surf/elettronico, colonna sonora originale dell’omonimo corto scritto e diretto dal regista Riccardo Fabrizi con la partecipazione di Arturo Muselli (Gomorra) e Rosa Diletta Rossi (Suburra e Nero a Metà). Il corto è in concorso all’Ischia Global Film Festival è stato trasmesso in streaming.

La colonna sonora di Principessa è stata pensata come una contaminazione appartenente ad un futuro indefinito. In essa si mescolano surf, musica con reminiscenze hawaiane, rock e dance elettronica con testi a tratti ironici, a tratti pungenti. In un mondo dove la terra è sempre più tetra e austera i cantanti diventano caricature di personaggi inventati che continuano a produrre inquinamento e vogliono soltanto godersi la vita a tutti i costi. A volte questi personaggi sono drammatici, con cambi di umore repentini alterati dalle condizioni atmosferiche, metafora dei sentimenti contrastanti nei confronti della vita e del futuro incerto.

I Wouldn’t cry if I lived in L. A. è una canzone con testi ironici e sarcastici che parla di un futuro in cui la coscienza sta morendo ma gli uomini continuano a vivere distruggendo tutto con il solo scopo di divertirsi. I testi sono scritti in uno stile simile a quello di Randy Neumann con un suono surf/elettronico mentre Chuck Berry è la fonte di ispirazione per la chitarra. Lani Polù è invece una canzone dallo stile hawaiano /doo wop mescolata ad un’atmosfera dark e lynchiana. Un lato luminoso che si contrappone ad uno più oscuro. Uh! Ah! è una track che si riduce ad un unico suono gutturale che rappresenta un’involuzione della musica trap dove il testo si riduce ad un solo suono gutturale.

PRINCIPESSA è un cortometraggio diretto da Riccardo Fabrizi, prodotto da Bunker Hill, con il sostegno del MIBAC, con protagonisti Arturo Muselli nei panni di Sergio e Rosa Diletta Rossi nei panni di Elena. Si tratta di una favola nera sospesa nel tempo e nello spazio. Un castello su un cartellone pubblicitario è tutto ciò che si può ammirare dallo scantinato di Elena. È qui che lei vive, è qui che gestisce la sua attività. In una calda giornata d’estate compare nella sua dimora un nuovo cliente: Sergio. Per far sì che la storia inizi, quest’ultimo deve pronunciare la parola d’ordine: PRINCIPESSA

Link spotify

https://open.spotify.com/album/42cBaDAzjRhRC3gS6Reslm?si=ce10a1b384244b0b