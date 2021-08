Lotta alla contraffazione: arriva in Italia El Pulpou

Il sistema anti contraffazione El Pulpou ora è accessibile in cloud anche alle aziende italiane in due versioni

Callìdo Consulting è una piccola società di consulenza fondata nel 2008 per fornire alle aziende servizi sempre innovativi ed ora è anche il partner italiano di El Pulpou, un sistema sviluppato in Argentina e che si diffuso in America Latina e in USA. È un sistema per tenere sotto controllo costante le vendite sui siti online ed è già utilizzato da aziende quali Unilever, Warner Bros, Billabong e Revlon: grazie a Callìdo Consulting,

Pulpou ora è accessibile in cloud anche alle aziende italiane.

È disponibile in due versioni: Market Analyst e Brand Protection Central. Il primo è dedicato a chi opera nel marketing e desidera monitorare le vendite dei propri prodotti o di quelli della concorrenza sui siti e-commerce per verificare chi vende cosa, in che quantità, con quali sconti e se rispetta le politiche di prezzo concordate.

Brand Protection Central invece aiuta in particolare chi deve proteggere i propri marchi e la proprietà intellettuale, individuando su quali siti vengono venduti i prodotti contraffatti e creando facilmente la documentazione necessaria per chiederne l’interruzione. Ciascuna azienda viene seguita costantemente nella scelta dei siti da monitorare e poi nel corso del tempo, per consentire la più efficace implementazione della piattaforma.

Nicola Saponari, fondatore di Callìdo Consulting e Innovation Manager MISE, afferma: “Sono felice di annunciare questa partnership che consentirà anche alle Aziende italiane di beneficiare delle capacità del Pulpou di monitorare automaticamente i siti e-commerce.

Ogni dipendente autorizzato, sia esso del Marketing o del Legal, sarà in grado di attivare la raccolta automatica dei dati sulle vendite online che vengono resi disponibili in una unica dashboard per facilitarne l’analisi, con significativi risparmi di tempo. I costi sono estremamente contenuti, soprattutto se confrontati alle perdite che molte aziende purtroppo devono subire oggi a causa della contraffazione dei loro prodotti”.