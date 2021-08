Ferragosto al Museo: in Toscana sono tutti aperti

Ferragosto al Museo 2021: in Toscana aperti ville e giardini medicei, musei, aree archeologiche, cenacoli, monumenti e parchi regionali

Ferragosto al Museo torna anche quest’anno. Sabato 14 e domenica 15 agosto 2021 gran parte dei musei, aree archeologiche, parchi e ville medicee della Direzione regionale musei della Toscana saranno aperti insieme ai tanti musei statali diffusi in tutto il territorio nazionale.

Sarà un’occasione piacevole e stimolante per immergersi tra capolavori di ogni epoca e civiltà, in un itinerario che va dalle più celebri città d’arte fino ai piccoli e preziosi borghi della provincia. E’ un patrimonio culturale ricchissimo quello toscano, custodito tra pinacoteche, musei archeologici, cenacoli, ville medicee, fortezze, edifici civili e religiosi e giardini, testimonianza di una lunga e ricchissima storia: dagli antichi insediamenti etruschi e romani fino al vasto patrimonio di arti visive che dal Medioevo all’Ottocento ha caratterizzato le produzioni artistiche toscane e italiane.

A Firenze per l’occasione riapre il secondo piano del Museo archeologico nazionale e tornano visibili al pubblico alcuni dei suoi più celebri capolavori: il Vaso François, il Sarcofago delle Amazzoni e le statue bronzee dell’Idolino di Pesaro e della Minerva di Arezzo, inoltre prosegue fino a ottobre la mostra “Tesori dalle terre d’Etruria. La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona” e al primo piano si potrà ammirare anche lo straordinario recente restauro della “Testa Lorenzini” offerto da Daniela Manna e realizzato con i laser offerto donato EL.EN Group.

Al Museo di San Marco nella nuova Sala del Beato Angelico, insieme alla ineguagliabile esposizione monografica degli straordinari capolavori del pittore e frate domenicano, che riunisce le tavole monumentali, i dipinti di dimensioni minori, le raffinatissime predelle e i reliquari e la Pala di Bosco ai Frati appena restaurata, è esposto anche un ritratto ideale del Beato Angelico di Carlo Dolci del 1648, piccolo capolavoro presente nella collezione di San Marco dal 1932 dove l’artista è raffigurato a tre quarti, con il capo coperto e una luce che dall’alto gli illumina il volto.

Ad Arezzo al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” è in corso la mostra “Through our eyes”, con gli scatti fotografici dei minori rifugiati nell’hotspot di Samos aperta fino all’11 settembre 2021, visitabile ad ingresso libero negli orari di apertura del Museo.

Al Museo di Casa Vasari è appena stata inaugurata la nuova Sala Video, realizzata grazie al contributo Fondazione CR Firenze, che arricchisce il percorso museale con il contributo multimediale “Giorgio Vasari si racconta. Ritratto dell’artista aretino attraverso le vicende della sua dimora“ con tecniche di animazione e modellazione 3D. Attraverso sapienti carrellate video ed immagini fotografiche di altissima qualità e definizione, il video narra in maniera poetica le vicende storico-costruttive della casa, con approfondimenti mirati sulle singole sale e sulle decorazioni pittoriche delle volte e dei soffitti lignei.

All’Isola d’Elba a Portoferraio per le celebrazioni del bicentenario della morte di Napoleone e grazie ad un accordo tra la Direzione regionale musei della Toscana e il Comune di Portoferraio le due residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini e Villa San Martino saranno aperte al pubblico con un orario di visita ampliato, per accogliere turisti e visitatori nella stagione estiva. L’ampliamento dell’orario di visita prevede il raddoppio delle ore di apertura dei due musei, che saranno aperti nei giorni feriali con orario continuato dalle 9 alle 18.30, la domenica e i festivi dalle 9 alle 13.30, ad esclusione di un giorno di riposo alternato tra le due strutture.

A Orbetello l’Area archeologica dell’Antica città di Cosa sabato 14 agosto ospita uno spettacolo teatrale della Compagnia Centrale dell’Arte dedicato ai bambini “Storie dalla Storia – MITI sotto la tenda” con due repliche alle ore 16.30 e alle 17.30. Sotto una tenda nomade luogo di ascolto di storie, un’attrice/narratrice racconterà al pubblico dei bambini storie, miti e leggende del nostro passato come l’Odissea e l’Eneide che sono alla base della nostra cultura.

A Lucca domenica 15 agosto nel Museo di Villa Guinigi è possibile prenotare una visita guidata gratuita alla mostra “Nuovi studi su Matteo Civitali” che presenta due opere inedite, il Salvator Coronatus di Santa Maria Corteorlandini e la Madonna col Bambino di Colle di Compito attribuite all’artista al termine delle indagini del RIS sulle impronte digitali dell’autore.

Infine a Chiusi il Museo nazionale , nell’ambito del Festival Orizzonti, ospita la mostra “Stratificazioni” del pittore Gianfranco Gobbini, in collaborazione con il Comune. Undici opere dell’artista, che costruisce l’architettura dei propri dipinti attraverso complesse stratificazioni cromatiche, saranno esposti nelle sale del museo in dialogo con i reperti antichi.

Si ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DPCM del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 per accedere in tutti i luoghi della cultura della Direzione regionale musei della Toscana (musei, monumenti, aree archeologiche, parchi e giardini) è obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Per informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/



Vi preghiamo di consultare attentamente tutte le informazioni, le modalità di prenotazione e di ingresso sulle rispettive pagine dei musei nel sito della Direzione regionale musei della Toscana

www.polomusealetoscana.beniculturali.it

In tutti i luoghi della cultura gli ingressi avvengono nel rispetto della normativa anti-Covid 19 e dei protocolli di sicurezza.

L’ingresso a molti luoghi della cultura è possibile esclusivamente con prenotazione obbligatoria e/o limitato a un numero massimo di visitatori.

Sabato 14 – domenica 15 agosto 2021

FERRAGOSTO AL MUSEO Gli orari di apertura, le modalità di ingresso e le iniziative in programma

FIRENZE

Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi

Sabato 14 agosto: APERTO ore 8.15 – 13.50.

Domenica 15 Agosto: APERTO ore 8.15 – 13.50.

Ingresso gratuito.

Chiostro dello Scalzo

Domenica 15 agosto: APERTO ore 8-14. Aperto anche domenica 29 agosto ore 8-14.

Ingresso gratuito.

Museo di San Marco

Sabato 14 agosto: APERTO ore 8.15-13.50.

Ingresso max 120 visitatori contemporaneamente e al primo piano max 60.

Le visite guidate sono possibili solo in piccoli gruppi di massimo dieci persone compresa la guida, con auricolari, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. I biglietti sono in vendita anche on-line all’indirizzo http://www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/

Prenotazioni facoltative della visita al numero di Firenze Musei: +39 055 294883. Costo della prenotazione: € 3.00.

MAF Museo Archeologico Nazionale

Sabato 14 agosto: APERTO ore 8.30 – 14.00 (ultimo ingresso ore 13.15). Ingresso max 80 persone ogni ora.

Sono visitabili le sale del piano terra (parte della sezione etrusca), del primo piano espositivo (Chimera, Arringatore, scultura funeraria etrusca e la sezione “Museo Egizio”) e quelle del secondo piano appena riaperto al pubblico. Il Museo ha un itinerario di visita obbligato con ingresso in piazza Santissima Annunziata n. 9b e uscita su via della Colonna. Sono chiusi al pubblico il Monetiere, il Corridoio delle gemme e il giardino. Ci scusiamo per il disagio. I gruppi e le visite guidate sono consentiti fino a un massimo di 8 persone in totale.

EVENTO

Si ricorda che è visitabile la mostra “Tesori dalle terre d’Etruria. La collezione dei Conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona”, compresa nel biglietto per il Museo e prorogata fino al 30 ottobre 2021.

Parco di Villa il Ventaglio

Sabato 14 agosto: APERTO ore 8.30 – 19.30.

Domenica 15 agosto: APERTO ore 8.30 – 19.30.

Ingresso libero.

Cerreto Guidi (FI) Villa Medicea di Cerreto Guidi

Sabato 14 agosto: APERTA ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00.

Domenica 15 agosto: APERTA ore 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00.

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione obbligatoria negli orari indicati riservato a gruppi fino a 6 persone. Info e prenotazioni: Tel. +39 0571 55671 info@prolococerretoguidi.it

Villa Corsini a Castello (FI)

Sabato 14 agosto: APERTA dalle ore 14.00 alle 18.00.

Ingresso gratuito, esclusivamente con visita accompagnata alle ore 14.00-15.00-16.00-17.00. Ogni visita dura un’ora ed è riservata ad un un massimo di 8 persone. Prenotazione telefonica obbligatoria entro il giorno precedente la visita al numero +39 055 450752, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00.

Castello (FI) Villa Medicea della Petraia

Sabato 14 agosto: APERTA- Giardino: ore 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 17.30). Villa : ingresso ai seguenti orari: ore 9.30, 11.30, 15.00, 16.00, 17.00.

Domenica 15 agosto: APERTA. Giardino: ore 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 17.30). Villa: ingresso ai seguenti orari: ore 9.30, 11.30, 15.00, 16.00, 17.00. Per il Giardino ingresso gratuito senza prenotazione. Per la Villa visite accompagnate per un massimo di 8 persone su prenotazione obbligatoria al seguente link https://www.stazioneutopia.com/giardinidellabizzarria

AREZZO

Basilica di San Francesco. Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca

Sabato 14 agosto: APERTA ore 9.00 – 18.00 (Interruzione dalle ore 10.30 alle 11.00 per svolgimento della funzione religiosa).

Domenica 15 agosto: APERTA ore 13.00 – 18.00.

Prenotazione obbligatoria da effettuare, per massimo 10 persone a visita per ogni turno della durata complessiva di 30 minuti, ai seguenti contatti: tel. +39 0575 352727 – +39 0575 299071 – fax. +39 0575 302001 E-mail: pierodellafrancesca-ar@gruppomosaico.com

www.pierodellafrancesca-ticketoffice.it/

Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate “ e Anfiteatro Romano

Sabato 14 agosto: APERTO con ingresso ore 14.30 – 16.00 – 17.30.

Domenica 15 agosto: APERTO con ingresso ore 14.30 – 16.00 – 17.30.

Prenotazione facoltativa ai seguenti contatti:Tel. +39 0575 21421 museoarcheologicoarezzo@gruppomosaico.com. Ingresso max 10 visitatori per turno.

L’Anfiteatro romano osserva gli stessi giorni di apertura del museo ma è visitabile sino al tramonto.

Prenotazione facoltativa ai seguenti contatti: Tel. +39 0575 21421 museoarcheologicoarezzo@gruppomosaico.com.

Ingresso max 10 visitatori per turno.

EVENTO

aperta fino all’11 settembre 2021, è visitabile ad ingresso libero negli orari di apertura del Museo.

Museo di Casa Vasari

Sabato 14 agosto: APERTO ore 9.00 – 13.30 (ultimo ingresso 12.20).

Domenica 15 agosto: APERTO ore 9.00 – 13.30 (ultimo ingresso 12.20).

Prenotazione obbligatoria da effettuare negli orari di apertura del museo ai seguenti contatti: tel. +39 0575 354449, e-mail: casavasari@gruppomosaico.com www.giorgiovasari-ticketoffice.it/

Ogni turno di visita di un’ora, inclusa la visita al giardino pensile, prevede la presenza di un numero massimo di 8 persone. Allo Stanzino Vasariano potranno accedere contemporaneamente solo 2 persone, mentre alla Cappellina una persona per volta. Alla nuova Sala video e alla proiezione di “Giorgio Vasari si racconta. Ritratto dell’artista aretino attraverso le vicende della sua dimora”

potranno accedere contemporaneamente 3 persone (nel caso di persone “conviventi” è consentito derogare a tale limite fino ad un massimo di 6 persone), rispettando il distanziamento delle sedute presenti. La permanenza all’interno della sala sarà di circa venti minuti, in modo da consentire agevolmente la visione dei due filmati proiettati a ciclo continuo.

Anghiari (AR) Museo delle Arti e Tradizioni popolari dell’Alta Valtiberina (Palazzo Taglieschi)

Sabato 14 agosto: APERTO: ore 10.00 – 14.00 (ingresso ultimo turno di visita).

Domenica 15 agosto: APERTO ore 10.00 – 14.00 (ingresso ultimo turno di visita).

Ingresso ogni ora esclusivamente con visite accompagnate dal personale, per un massimo di 10 persone contemporaneamente.



Cortona (AR) – Area archeologica del Sodo

Sabato 14 agosto: APERTA ore 10-13 e ore 15-18.

Domenica 15 agosto: APERTA ore 10-13 e ore 15-18.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente la visita e informazioni ai seguenti contatti: tel. +39 0575 337235, www.cortonamaec.org prenotazioni@cortonamaec.org.

GROSSETO

Area archeologica di Vetulonia

Sabato 14 agosto: APERTA. Scavi di Costa Murata ore 9.30-13.30. Tumulo della Pietrera ore 14.30-18.00.

Domenica 15 agosto: APERTA. Scavi di Costa Murata ore 9.30-13.30. Tumulo della Pietrera ore 14.30-18.00.

Ingresso gratuito.

Area archeologica di Roselle

Sabato 14 agosto: APERTA ore 9.45 – 18.45.

Domenica 15 agosto: APERTA ore 9.45 – 18.45 (Orario Biglietteria: ore 9.45-13.00; ore 14.30-18.00. Chiusura biglietteria ore 18.00).

Prenotazioni facoltative e informazioni ai seguenti contatti: tel.+39 0564 402403; cell. 334 6813164; drm-tos.arearoselle@beniculturali.it

Orbetello (GR) Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa

Sabato 14 agosto: APERTO ore 9.45 – 18.45.

EVENTO in programma il 14 AGOSTO

Due repliche alle ore 16.30 e alle 17.30. Gruppi di massimo 20 bambini. Prenotazione obbligatoria al 339-3477785 oppure silviabaccianti@centraledellarte.it. Costo per ogni bambino euro 8.

Domenica 15 agosto: APERTO ore 9.45 – 18.45. Orario biglietteria: 9.45-13.00; ore 14.30-18.00.

Prenotazione consigliata e informazioni ai seguenti contatti: tel. +39 0564 881421; cell. 334 6811562; drm-tos.museocosa@beniculturali.it

LIVORNO

Portoferraio (LI) Museo Nazionale delle residenze napoleoniche

Palazzina dei Mulini

Sabato 14 agosto: APERTA ore 09.00 -18.30, ultimo ingresso ore 18.00.

Domenica 15 agosto: APERTA ore 09.00 -13.30, ultimo ingresso ore 13.00.

Ingresso contingentato per un numero massimo in compresenza di 25 persone all’interno del Museo, con ingresso ad orario. I turni di visita partono dall’apertura e durano 50 minuti. Allo scadere dell’ora successiva si deve lasciare il museo ai visitatori del turno seguente.

Villa di San Martino

Sabato 14 agosto: APERTA ore 09.00 -18.30, ultimo ingresso ore 18.00.

Domenica 15 agosto: APERTA ore 09.00 -13.30, ultimo ingresso ore 13.00.

Ingresso contingentato per un massimo di 25 persone in compresenza all’interno del museo.

Rosignano Marittimo (LI) Museo archeologico nazionale di Castiglioncello

Sabato 14 agosto: APERTO ore 16.30 – 20.30.

Domenica 15 agosto: APERTO ore 16.30 – 20.30.

Ingresso gratuito.

Prenotazione facoltativa ai seguenti contatti: tel.+39 0586 724288; e-mail palazzobombardieri@comune.rosignano.livorno.it

Apertura su prenotazione per gruppi superiori a 3 persone, anche al di fuori degli orari sopra indicati. Visite guidate (a pagamento) e attività educative e didattiche per scuole e gruppi.

LUCCA



Museo Nazionale di Villa Guinigi

Sabato 14 agosto: APERTO ore 12.00-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Domenica 15 agosto: APERTO ore 9.00- 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00).

Potranno accedere al Museo massimo 12 persone contemporaneamente con prenotazione telefonica obbligatoria al numero +39 0583 496033, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30. La prenotazione è necessaria anche per le visite guidate consentite a gruppi di massimo 6 persone compresa la guida, con auricolari, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza.

EVENTO in programma il 15 agosto

Museo nazionale di Palazzo Mansi

Sabato 14 agosto: APERTO ore 12.00 – 19.30 (Ultimo ingresso ore 18.00). Ingressi alle ore 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00.

Domenica 15 agosto: APERTO: ore 9.00 – 19.30 (Ultimo ingresso ore 18.00). Ingressi alle ore 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00. Possono accedere al Museo massimo 12 persone contemporaneamente. Le visite guidate sono consentite a gruppi di massimo 6 persone compresa la guida, con auricolari, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. È necessario informare preventivamente il museo chiamando il numero +39 0583 55570 o scrivendo a drm-tos.museilucchesi@beniculturali.it

PISA

Museo nazionale di Palazzo Reale

Sabato 14 agosto: APERTO ore 9.00-14.00, con ingressi alle ore 9.00 e 11.00.

Ingresso limitato ad un massimo di 15 persone con visite accompagnate dal personale. Prenotazione consigliata e informazioni al tel. +39 050 926573 oppure via mail drm-tos.museopalazzoreale@beniculturali.it

L’ingresso di gruppi organizzati è consentito fino a un massimo di 20 persone più la guida (dotata di microfono, auricolari o di un piccolo altoparlante) per garantire la distanza interpersonale di m. 1,5 durante la visita della durata massima di un’ora.

Museo Nazionale di San Matteo di Pisa

Sabato 14 agosto: APERTO ore 9.00-19.30, con ingressi alle ore 9.00, 11.30, 15.30, 17.30.

Domenica 15 agosto: APERTO ore 9.00-14.00, con ingressi ore 9.00 e 11.30.

Ingresso limitato ad un massimo di 15 persone con visite accompagnate dal personale. Prenotazione consigliata e informazioni al tel. +39 050 541865 da martedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. L’ingresso di gruppi organizzati è consentito fino a un massimo di 20 persone più la guida (dotata di microfono, auricolari o di un piccolo altoparlante) per garantire la distanza interpersonale di m. 1,5 durante la visita della durata massima di 1 ora.

Calci (PI) Certosa Monumentale di Calci

Sabato 14 agosto: APERTA: ore 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

Domenica 15 agosto: APERTA ore 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30.

Ingresso esclusivamente con visita accompagnata, per gruppi di massimo 10 persone, a cura del personale negli orari indicati. Prenotazione obbligatoria al n. +39 050 93 8430, in orario di apertura.

PISTOIA



Fortezza di Santa Barbara

Sabato 14 agosto: APERTA ore 8.30 – 13.30.

Domenica 15 agosto: APERTA ore 8.30 – 13.30.

Ingresso gratuito limitato a non più di 30 persone contemporaneamente. Si ricorda che la Fortezza sarà chiusa al pubblico nei giorni 13, 16, 17, 18,19, 20 e 21 agosto. In questi giorni saranno aperti l’ex Chiesa del TAU e l’Oratorio di San Desiderio con prenotazione da effettuarsi al numero 0573 32204.

Ex Chiesa del Tau

Sabato 14 agosto: APERTA ore 8.30-13.30. Prenotazione obbligatoria al numero +39 0573 24212 (attivo dalle ore 8.30 alle 13.30). L’ingresso sarà consentito a piccoli gruppi (massimo 10 persone contemporaneamente) e la visita non potrà durare più di un’ora (salvo casi particolari da autorizzare preventivamente da parte della direzione del sito). Attenzione: nei giorni 13, 16, 17, 18,19, 20 e 21 agosto per la prenotazione telefonare al numero 0573 32204.

Ingresso gratuito.

Oratorio di San Desiderio

Sabato 14 agosto: APERTO ore 8.30-13.30. Prenotazione obbligatoria al numero +39 0573 24212 (attivo dalle ore 8.30 alle 13.30). L’ingresso sarà consentito a piccoli gruppi (massimo 10 persone contemporaneamente) e la visita non potrà durare più di un’ora (salvo casi particolari da autorizzare preventivamente da parte della direzione del sito). Attenzione: nei giorni 13, 16, 17, 18,19, 20 e 21 agosto per la prenotazione telefonare al numero 0573 32204.

Ingresso gratuito.

Monsummano Terme (PT) i Museo nazionale di Casa Giusti

Sabato 14 agosto: APERTO ore 8.00-14.00; ore 15.00-18.00.

Domenica 15 agosto: APERTO ore 8.00-14.00; ore 15.00-18.00.

Ingresso esclusivamente con visite accompagnate negli orari indicati per un massimo di 10 persone per turno.

Ingresso gratuito.

PRATO

Area archeologica di Comeana (PO). Tumuli di Montefortini e Boschetti

Sabato 14 agosto: APERTA ore 9.00 – 13.00.

Ingresso gratuito.



Poggio a Caiano (PO) Villa Medicea di Poggio a Caiano

Sabato 14 agosto: APERTO Parco: ore 8.15 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Villa (Appartamenti monumentali) ingresso esclusivamente con visite accompagnate ogni ora dalle ore 8.30 alle 16.30. Non si effettua la visita delle 13.30. Prenotazione obbligatoria al numero +39 055 877012, per un massimo di 10 persone a visita.

Domenica 15 agosto: APERTO con le stesse modalità del sabato.

SIENA



Pinacoteca Nazionale

Sabato 14 agosto: APERTA ore 8.30-13.30.

Domenica 15 agosto: APERTA ore 8.30 – 13.30.

Sarà possibile accedere in piccoli gruppi (max. 10 persone) anche con guida (munita di “auricolari/ whispers”) sempre nel rispetto della distanza di sicurezza, per un massimo di 50 persone contemporaneamente.



Chiusi (SI) Museo Nazionale Etrusco di Chiusi

Sabato 14 agosto: APERTO ore 9.00 – 20.00.

Domenica 15 agosto: APERTO ore 9.00 – 20.00. La biglietteria chiude alle ore 19.30.

Sabato, domenica e festivi: ingresso su prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al numero +39 0578 20177 o all’indirizzo mail drm-tos.museochiusi@beniculturali.it fino a esaurimento posti. La prenotazione è possibile per i seguenti orari per max 10 persone: ore 9.00 – 10.30 – 12.00 – 13.30 – 15.00 – 16.30 – 18.00. Consigliata la prenotazione per evitare eventuali attese e per ogni altra informazione: tel. +39 0578 20177; drm-tos.museochiusi@beniculturali.it

EVENTO

Mostra “Stratificazioni” con le opere del pittore Gianfranco Gobbini, aperta fino al 31 agosto 2021.

Monteriggioni (SI) Eremo di San Leonardo al Lago

Sabato 14 agosto: APERTO ore 9.30-15.30.-

Prenotazione obbligatoria al numero 0577 317021.

Sarà possibile accedere in piccoli gruppi anche con guida (munita di microfono o altoparlante o equivalente) sempre nel rispetto della distanza di sicurezza, per un massimo di 10 persone contemporaneamente.

Ingresso gratuito.