Aggiunte due date al tour di cmqmartina

Dopo il primo show internazionale in Finlandia continua il tour di cmqmartina e si aggiungono due nuove tappe: ecco le date aggiornate

Appena tornata dal suo primo show internazionale a Helsinki per Little Italy Finland, cmqmartina continua il suo tour e aggiunge due nuove tappe: sabato 11 settembre a Fornace Smalltown di Casale sul Sile (TV) e sabato 2 ottobre a Faenza (RA) dove riceverà il Premio Giovani MEI 2021.

cmqmartina

4 giugno – MI MANCHI – Segrate (MI) – SOLD OUT!

25 giugno – Carroponte – Sesto San Giovanni (MI) – opening for EMMA

14 luglio – Parco della Musica – Padova

17 luglio – Albori va in città @ Piazzale degli Alpini – Bergamo

27 luglio – Little Italy Finland – Helsinki

20 agosto – Siren Festival – Vasto (CH)

28 agosto – Domino Festival – Figline Valdarno (FI)

11 settembre – Fornace Smalltown – Casale sul Sile (TV) NUOVA DATA!

02 ottobre – MEI 2021 – Faenza (RA) NUOVA DATA! – Siren Festival –– Domino Festival –– Fornace Smalltown –– MEI 2021 – info su www.bpmconcerti.com

DISCO2 (Sony Music/Columbia) è il secondo album di cmqmartina, quello per i suoi primi vent’anni, che si dispiega tra sonorità elettroniche e songwriting. Il disco è stato anticipato dai due singoli se mi pieghi non mi spezzi e pensieri sbagliati ed è stato suonato per intero per la prima volta al MI MANCHI di Milano.

«DISCO2 sono i miei vent’anni. Dentro ci sono parole nate nei treni di città lontanissime, nelle feste che facevo di nascosto, nelle notti che mi facevano più paura. Dico sempre che sono nata per autosabotarmi: con questo disco cerco di ricostruirmi. Racconto azioni e reazioni di questo mio cuore ogni volta che si trova in un posto dove ha il dramma e il privilegio di poter diventare un po’ più grande. Amori nuovi, amori finiti, litigi giganti, pianti disperati, tatuaggi in casa, sbronze che pensavo sarebbero state irrimediabili, scalate su monumenti patriottici, visi sconosciuti nella mia casa. Il tutto senza mai smettere di ballare, in questi pezzi ci sono suoni che mi rendono felice, la cassa in quattro che è il mio posto sicuro e l’energia creativa di tanti artisti che è rimasta incastrata nelle canzoni di questo disco.

Il fortunato debutto di cmqmartina era arrivato con DISCO (2019), un album che è un richiamo alla spensieratezza al neon degli anni 80; da quel momento la sua carriera è stata sempre in ascesa e, in un solo anno e mezzo, a soli vent’anni, supera i 10 milioni di streams e i 160mila followers. Il primo singolo di successo, lasciami andare!, un tour a fine 2019 con i rovere, la partecipazione a X Factor 2020, una crescita interiore ed esteriore. e ora è qui per tornare a”far ballare di sé” con un DISCO2 che apre le danze al futuro.