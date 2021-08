Nel Regno Unito una nuova etichetta a semaforo per l’ortofrutta

Una nuova etichetta a semaforo per vendere più frutta e verdura nel Regno Unito: l’iniziativa è stata annunciata da Lidl

L’Italia in lotta con l’Europa; l’Europa che avanza, ma a piccoli passi; e intanto un nuovo semaforo sboccia in Gran Bretagna. Questa volta l’iniziativa è stata annunciata da Lidl con il dichiarato intento di incrementare le vendite di prodotti dell’ortofrutta fresca grazie all’imposizione di una etichetta a semaforo nella parte anteriore delle confezioni dei singoli prodotti.

Il team di nutrizionisti della catena Lidl ha messo a punto un sistema di profilazione dei cibi basato sui criteri nutrizionali della Public Health England. Valutato in base al contenuto di grassi, grassi saturi, zucchero e sale, ciascun cibo sarà indicato dal ben visibile semaforo come ‘più sano’, ‘sano’, ‘meno sano’.

“Ogni anno – si promette nell’annuncio Lidl – il nostro team di nutrizionisti valuterà più di 200 linee di prodotti che potranno essere migliorate per soddisfare i criteri di valutazione. In questo modo, Lidl Gran Bretagna confida di portare le vendite di alimenti sani e salutari, entro il 2025, fino all’85% dei volumi di vendita totali della catena. Per quanto riguarda l’ortofrutta, l’ambizione è quella di aumentare le vendite del +35% entro il 2026: questo rafforzando il piano di investimenti dedicato al programma “Get Fresh” che, al fine di espandere la gamma dei prodotti freschi e sani, con l’installazione di refrigeratori più grandi ed efficienti dal punto di vista energetico.

Per Rebecca Tobi, project manager Peas Please Food Foundation, “è fantastico vedere Lidl assumere impegni così forti per incrementare le vendite di alimenti sani, in particolare l’ambizioso aumento del +35% delle vendite di frutta e verdura. Questo pone Lidl in una posizione di leadership nella promozione al dettaglio dell’ortofrutta, ed è esattamente il tipo di azione coraggiosa che è necessaria per sostenere la salute e il benessere della nostra nazione”.