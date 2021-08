Mr Dailom online con il video di “Lolita”

Arriva sul canale ufficiale You Tube di Mr Dailom il videoclip di “Lolita”: il brano è disponibile online sulle piattaforme streaming

Dopo l’anteprima esclusiva su Sky Tg24 arriva sul canale ufficiale You Tube di Mr Dailom il videoclip di “Lolita (https://youtu.be/sPnB-DzAxpE ).

Il nuovo singolo dell’artista di Varese, fuori dopo il successo degli album “Sulle mie gambe” e “Vita da Cane”, segna una vera e propria svolta creativa verso nuove sonorità latine, tipiche del reggaeton, ma sempre legate al mondo urban.

Un nuovo capitolo che non è dettato dalla necessità di aderire alle tendenze del momento, ma che getta le fondamenta di una nuova identità delineata dalla scelta raffinata dei suoni, tipici del reggaeton e della trap latina i quali, insieme alle tematiche rinnovate, rendono le nuove produzioni originali e destinate a restare. La passione per la musica latina fa parte, del resto, della quotidianità di Dailom, che prende con determinazione le distanze dall’uso cheap di un genere ormai rappresentativo dei tormentoni dell’estate.

“Lolita”, frutto della collaborazione con EGGWYTE che ha prodotto il pezzo, non è una citazione letterale del noto film di Kubrick, racconta invece un’esperienza personale, la storia di un rapporto complesso; la protagonista di fatto non è una ragazza giovane, “Lolita” è inteso piuttosto come l’appellativo rivolto ad una donna che riesce spezzare il cuore con la stessa ingenuità e leggerezza di una ragazzina.

Un concetto enfatizzato nel video, di Paolo Meroni (Altered Studio), dove la protagonista (Letizia Poma) ha un atteggiamento smorfioso e giocoso, a tratti sprezzante dei sentimenti che il partner le esprime e manifesta; tuttavia, quello che emerge è un messaggio positivo, di rivincita del protagonista, che nelle scene finali si dimostra non più affranto dal rifiuto, ma sorridente, quasi a pregustare l’attesa di un nuovo inizio.

Credits

Autore: Davide Di Bartolomeo

Compositori: Davide Di Bartolomeo – Danilo Galenda

Registrazione, Mix, Mastering presso Feelgood Pro – Danilo Galenda

Produzione: EGGWYTE

Label: PMS Studio

Fotografia: Chiara Sardelli – Artwork: Carlo Montanari (Chars In Sky Design)

Project management, immagine e comunicazione: Rita Biganzoli (AbacusWeb)

Video

Attrice protagonista: Letizia Poma

Regia e Montaggio : Paolo Meroni – Altered Studio

Progettazione e Coordinamento: Abacusweb

MUA : Alessia Bossi

Hair Stylist (Lolita) : Alessia Bossi

Hair Stylist (Mr.Dailom) : Jamil Mohssine

