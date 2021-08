I Love Lego: ultimi giorni per la mostra al PALP

Fino al 27 agosto a Pontedera è possibile visitare la mostra I Love Lego, dedicata ai mattoncini più famosi al mondo: le informazioni utili

È giunta agli ultimi giorni di apertura la mostra I LOVE LEGO ospitata al PALP Palazzo Pretorio di Pontedera: è infatti possibile fino al 27 agosto visitare la divertentissima mostra dedicata ai mattoncini più famosi del mondo. Un’occasione unica per gli appassionati – di tutte le età – per quei mattoncini “prodigiosi” che ogni anno fanno giocare oltre 100 milioni di persone.

Con oltre un milione di mattoncini assemblabili e 7 fantastici diorami costruiti grazie alla collaborazione di un gruppo di appassionati collezionisti, in un caleidoscopio di colori e costruzioni, è possibile ripercorrere e conoscere l’incredibile evoluzione di quello che, da giocattolo tra i più comuni e conosciuti, si è trasformato negli anni in vera e propria opera d’arte.

Una mostra pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico e creativo scrutando tra i dettagli di interi mondi in miniatura. Vere opere di architettura e ingegneria, decine di metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO® andranno a comporre città moderne e monumenti antichi: dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, ricostruiti e minuziosamente progettati coi moduli più famosi al mondo.

I LOVE LEGO è una mostra promossa dalla Fondazione per la Cultura Pontedera in collaborazione con il Comune di Pontedera, PALP e Arte Per Non Dormire, è organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia ed è realizzata con oltre 1.000.000 di moduli. La mostra fa parte del progetto “Arte Per Non Dormire – Pontedera ed Oltre XXI Secolo”, l’ampio progetto di arte contemporanea per la Regia di Alberto Bartalini.

La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19.15 (ultimo ingresso alle 18,30) e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle 19.15): nel weekend la prenotazione sul sito www.ticket.it resta vivamente consigliata ma non è obbligatoria e sarà possibile acquistare il biglietto direttamente in loco.

Tutte le informazioni sono disponibili visitando il sito www.palp-pontedera.it.

La visita prevede naturalmente l’obbligo del distanziamento sociale e quello di indossare la mascherina.