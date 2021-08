I Lagoona su YouTube con il video di “Vertigine”

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Vertigine”, il nuovo singolo dei Lagoona: il brano è prodotto da Jacopo Gigliotti (Fast Animals and Slow Kids)

Biscottificio Records presenta il video di Vertigine ultimo singolo della band indie-rock umbra Lagoona prodotto da Jacopo Gigliotti (Fast Animals and Slow Kids). Il video è stato girato tra Umbria e Marche durante un vero e proprio viaggio che parte dallo studio di registrazione arrivando al mare fino ad entrare nelle case di componenti della band.

“Vertigine racconta il momento in cui ti accorgi che non sei davvero solo, che il silenzio è in realtà un rumore intenso. Vertigine è l’esatto istante in cui ti svegli da un torpore durato un anno intero, e hai solo voglia di iniziare a correre senza più smettere”.

I Lagoona nascono tra Perugia e Fabriano nel 2017 dentro una stanza vuota, tra parole non dette e treni in ritardo. La band è formata da Luca Chiabolotti (voce, chitarra), Daniele Marasca (Basso), Lorenzo Megni (chitarra), Elia Ruggeri (Batteria).

Dopo un iniziale periodo di scrittura, nel Gennaio 2018 esce il loro primo EP Riparo, anticipato dal singolo Ruggine che li porta in un lungo tour in giro per l’Italia.

A Marzo 2020 iniziano a collaborare con Domenico Candeloro (Voina), il quale inizia a produrre i singoli VHS (feat. Voina), 4AM e Londra. Da Giugno 2021 parte la collaborazione con Jacopo Gigliotti (Fast Animals and Slow Kids) in veste di produttore.