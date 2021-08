Gli Spaziocalmo online con il brano “Cosa fai stasera”

Disponibile sugli store digitali Cosa fai stasera, il nuovo singolo degli Spaziocalmo (fuori per Grifo Dischi, in distribuzione Artist First)

E’ online Cosa fai stasera, il nuovo singolo degli Spaziocalmo (fuori per Grifo Dischi, in distribuzione Artist First). Un nuovo atipico e trascinante singolo estivo, un inno alla leggerezza e alla bellezza della vita notturna. Il pezzo rappresenta la voglia di lasciarsi andare e di tornare a vivere la notte, per tutti gli ultimi romantici che si sono ripresi finalmente le strade immerse nel buio, che sentono l’attrazione della sera, e non vedono l’ora di lasciarsi andare.

Spaziocalmo è un progetto nato nel Giugno del 2018 tra il Lago d’Orta e Monza, dall’unione di due preesistenti gruppi musicali. Tengono numerosi concerti da più di tre anni in diversi locali nell’area metropolitana di Milano, grazie ai quali hanno ottenuto nel tempo un buon seguito. Nel Gennaio 2019 pubblicano il loro primo singolo in italiano “Nocciola”, che ottiene un buon apprezzamento da parte del pubblico. Nel Settembre 2020 pubblicano il secondo singolo “Oniro”, che precederà il loro primo EP “Cadono i fulmini”, uscito il 23 Ottobre 2020, raccolta di 5 brani che rappresenta la conclusione del primo capitolo del gruppo. Stanno al momento lavorando ad un nuovo EP, di cui uscirà il primo estratto a Luglio 2021.

Gli Spaziocalmo scrivono e suonano pezzi originali in lingua italiana che nascono dalla sintesi delle più svariate influenze, dalla scena indie italiana, al cantautorato italiano e internazionale, al rock pop alternativo, al R&B, funk, fino alla psych music. Decidono di cominciare a cantare in lingua italiana, grazie alla quale hanno la possibilità di esprimere pienamente pensieri e sensazioni, verso la fine del 2019. Il loro obiettivo è quello di unire testi in italiano a sonorità più internazionali e contemporanee.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3dA9vCG