GIULIA debutta con il singolo “Fatta di te”

GIULIA online con il singolo d’esordio “Fatta di te”: un bran dalle sfumature R&B/Soul, con influenze spagnole ed anticipa un concept album che vedrà la luce dopo l’estate

E’ online FATTA DI TE, il singolo di debutto della cantautrice milanese GIULIA, prodotto da Sveno Fagotto e registrato nei MobSound Recording Studios di Milano.

Romantica, sensuale ed ipnotica, FATTA DI TE è una canzone dalle sonorità R&B/Soul (con influenze spagnole) che racconta le prime emozioni di una “bella cotta”; ovvero quello stato confusionale pieno di dubbi, incertezze e speranze che segnano e fanno parte della vita di ogni ragazza (ma non solo). Il brano anticipa un concept album di prossima uscita, al quale GIULIA sta attualmente lavorando. FATTA DI TE è stato scritta interamente dalla stessa GIULIA, mentre la produzione e il mixaggio sono a cura di Sveno Fagotto.

“Sono molto emozionata ed euforica per l’uscita di ‘Fatta di te’, per me rappresenta il primo passo di tanti altri verso il mio obiettivo. Con questo brano sono pronta a mettermi in gioco.” – ha dichiarato GIULIA a proposito dell’uscita del suo primo singolo.

BIOGRAFIA

Classe 1999, Giulia Di Pierno, in arte GIULIA, è una giovane cantautrice milanese nata in provincia di Milano. Completa gli studi da Grafica Pubblicitaria e successivamente trova lavoro per potersi dedicare appieno alla musica e investire nel suo percorso artistico. Cresce ascoltando principalmente musica Contemporary R&B, Soul e Hip Hop (Tra le sue influenze maggiori figurano le grandi penne dell’R&B statunitense: da Beyoncé a Ne-Yo, passando per Usher e le Destiny’s Child) e musica latina (dal Reggaetón alla Bachata, grazie ad artisti come Daddy Yankee, Romeo Santos e J Balvin), ma con un occhio di riguardo per il cantautorato italiano (Mia Martini, Claudio Baglioni). Prende lezioni di canto e all’età di 18 anni inizia a comporre i suoi primi brani. Prendendo ispirazione dalla sua vita, racconta tutte le sfumature e le declinazioni delle sue emozioni e dei suoi sentimenti, trasformandoli in musica. Grazie al prezioso contributo di Sveno Fagotto ed Emanuele Patti, fondatori dell’etichetta discografica milanese Senape Dischi, GIULIA inizia un percorso in musica attraverso il quale sta sviluppando un progetto autentico ed interamente dedicato ad un genere poco privilegiato in Italia.

