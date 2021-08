Dentiera: ecco quando non conviene ripararla

Quando la dentiera si rompe o si danneggia al punto da aver bisogno di un intervento bisogna valutare se conviene ripararla o se è meglio cambiarla

Chiunque indossa una protesi dentaria (come una dentiera) quotidianamente saprà che la sua rottura o scheggiatura rappresenta un grande problema. Chi indossa una dentiera la usa per fare tutto nella giornata: parlare, masticare, sbadigliare, mordere.

Quando la dentiera si rompe o si danneggia al punto da aver bisogno di un intervento la cosa più saggia da fare è recarsi dal proprio dentista per usufruire il servizio di Riparazione Dentiere.

La maggior parte dei dentisti, infatti, fornisce ai suoi pazienti assistenza e consiglio in caso di rottura o danneggiamento della protesi. Inoltre, nel caso in cui il vostro dentista non possa prendersi cura in prima persona della vostra dentiera ci si può sempre rivolgere ad un odontotecnico.

Si tratta di un professionista del settore odontoiatrico che si occupa di progettare e realizzare, ma anche aggiustare, qualsiasi tipo di protesi dentaria. Spesso i dentisti collaborano direttamente con un odontotecnico in caso i propri pazienti ne abbiano bisogno.

In ogni caso, le dentiere possono rompersi per moltissimi motivi: scarsa igiene e manutenzione scorretta, età della protesi, deterioramento dei materiali, cambiamenti nella struttura della bocca ecc.

Riparare o cambiare la dentiera?

Ma cos’è meglio fare quando la propria dentiera si rompe? Usufruire del servizio di Riparazione Dentiere del proprio dentista o comprare direttamente una protesi nuova? Solitamente, la risposta a questa domanda dipende da due fattori: le esigenze economiche del paziente e lo stato della protesi. Una riparazione è ovviamente più economica rispetto alla realizzazione da zero di una nuova dentiera su misura.

Inoltre, i materiali che compongono la dentiera (resina acrilica e ceramica) tendono con il tempo a deteriorarsi e a diventare più fragili. La fragilità dei materiali può essere dovuta, oltre che all’età della protesi, ad una manutenzione poco accurata della protesi che si ripercuote sull’integrità dei materiali.

In base allo stato dei materiali della vostra dentiera, il vostro dentista saprà indirizzarvi verso la scelta più adatta a voi e alle vostre esigenze.