Nuovi titoli in streaming sullo Store di Nexo+

“Per Lucio” di Pietro Marcello, “Essere Robin Williams” e tanti nuovi titoli in streaming sul nuovo Store di Nexo+: ecco la lista aggiornata

Come annunciato sin dal giorno del suo debutto lo scorso marzo, mese dopo mese Nexo+ continua ad arricchire il suo catalogo e la modalità di fruizione da parte del pubblico.

Sulla piattaforma di contenuti in streaming firmata Nexo Digital, accanto al servizio in abbonamento debuttano infatti anche i primi contenuti a noleggio (TVOD), che saranno raccolti nella sezione STORE della piattaforma.

Agli oltre 1500 film già disponibili per tutti gli abbonati, si affianca così la possibilità, aperta a tutti (anche ai non abbonati), di noleggiare alcuni titoli Premium accuratamente selezionati dalla redazione.

Si parte con Per Lucio di Pietro Marcello (trailer qui https://www.youtube.com/watch?v=zbMhrqNqZeA), che ha conquistato il botteghino portando in sala in pochi giorni oltre 15.000 persone. Il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un ritratto che attinge dall’infinito bacino dei repertori pubblici e privati, storici e amatoriali, grazie ai materiali d’archivio di Istituto Luce Cinecittà, Fondazione Cineteca di Bologna, Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico e Fondazione CSC – Archivio Nazionale Cinema d’Impresa (Ivrea). Tutti elementi che riportano alla luce l’avventura di Dalla e le sue molte vite: il faticoso esordio, l’entusiasmo per la prima ascesa al successo, la fortunata collaborazione con il poeta Roberto Roversi, fino e alla consacrazione come autore colto e popolare. Liriche e musiche dipingono così un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in una libera narrazione del Paese che attraversa tanto il boom economico che i tragici eventi del periodo legato alla fine degli anni’ 70.

Tra le altre perle, anche Essere Robin Williams (Robin’s wish. Trailer qui https://youtu.be/gB9nTBGAQsg) che esce ora in Italia a settant’anni dalla nascita dell’attore scomparso nel 2014. Diretto da Tylor Norwood, Essere Robin Williams è il ritratto intimo di uno degli artisti più amati di sempre e raccoglie le testimonianze della terza moglie Susan Schneider, degli amici e dei colleghi che con l’attore hanno condiviso il set dell’ultimo film, “Una notte al museo – Il segreto del faraone”.

E ancora, subito disponibili per il noleggio: The Rossellinis, Maledetto Modigliani, Paolo Conte, Via con me, Un divano a Tunisi, Nomad – in cammino con Bruce Chatwin, On the edge – Sul filo della lama, Con amore, Anthosa, One man and His shoes.

Settimana dopo settimana, lo STORE di Nexo+ si arricchirà di nuovi film, documentari ed eventi. Per guardare i film proposti nella sezione Store di Nexo+, non sarà necessario sottoscrivere un abbonamento: l’utente potrà noleggiare, a partire da 4,99 euro, direttamente il singolo film, che rimarrà a sua disposizione per 48 ore dal momento del noleggio.

La piattaforma Nexo+ è un progetto Nexo Digital sostenuto dai media partner Classic Voice & Danza&Danza.

I PRIMI TITOLI DELLO STORE NEXO+

Per Lucio

Regia: Pietro Marcello

Anno: 2021

Cast: Umberto Righi (Tobia) e Stefano Bonaga

Per Lucio è un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario poetico e irriverente del cantautore bolognese Lucio Dalla. Una narrazione inedita del suo mondo condotta attraverso le parole del suo fidato manager Tobia e del suo amico d’infanzia Stefano Bonaga. Il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un ritratto che attinge dall’infinito bacino dei repertori pubblici e privati, storici e amatoriali. Liriche e musiche dipingono un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in una libera narrazione del Paese attraverso i tragici eventi del periodo e il boom economico.

Essere Robin Williams

Regia: Tylor Norwood

Cast: Robin Williams, Susan Schneider Williams, Shawn Levy, John R. Montgomery, Rick Overton and David E. Kelley

Anno: 2020

“Essere Robin Williams” è un racconto potente sugli ultimi giorni dell’attore-comico Robin Williams. Per la prima volta, la lotta di Robin contro una malattia neurodegenerativa mortale, nota come demenza da corpi di Lewy, viene mostrata con dettagli sbalorditivi. Attraverso una lente giornalistica avvincente, questa incredibile storia getta una luce completamente nuova sulla tragedia, la bellezza e il potere dietro la mente di uno dei più grandi intrattenitori di tutti i tempi.

The Rossellinis

Regia: Alessandro Rossellini

Cast: Isabella Rossellini, Renzo Rossellini, Robin Rossellini, Ingrid Rossellini, Gil Rossellini, Nur Rossellini e Katherine Cohen

Anno: 2020

Roberto Rossellini è stato un genio del cinema e un padre spiccatamente anticonformista. I suoi amori hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, scandalizzando la rigida morale degli anni Cinquanta e dando alla luce una famiglia numerosa, orgogliosamente multietnica e decisamente allargata. Alessandro, primo nipote del grande regista, ha avuto una carriera traballante da fotografo e un lungo passato di tossicodipendenza. Come primo nipote di un genio, non si sente all’altezza del cognome. Decide così di girare a 55 anni il suo primo film, affrontando con ironia la saga dei Rossellini e obbligando i parenti a un’impossibile terapia familiare davanti alla macchina da presa.

Maledetto Modigliani

Regia: Valeria Parisi

Anno: 2020

Livornese dalla vita breve e tormentata, Dedo o Modì, come fu soprannominato, viene qui narrato da un punto di vista originale: quello di Jeanne Hébuterne, l’ultima giovane compagna, che si suicidò due giorni dopo la morte dell’amato, avvenuta all’Hôpital de la Charité di Parigi il 24 gennaio del 1920. Ma per comprendere davvero Modigliani, quarto figlio di una famiglia di origini ebraiche sull’orlo di una crisi finanziaria, bisogna partire proprio dalla sua Livorno e da una provincia italiana che sin dagli albori gli è troppo stretta…

Paolo Conte, Via con me

Regia: Giorgio Verdelli

Voce Narrante: Luca Zingaretti

Anno: 2020

Paolo Conte, Via con me è un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso. Una grande storia, non soltanto musicale. Un intreccio di parole, versi e musiche che scattano foto del nostro immaginario attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano.

Nomad – In cammino con Bruce Chatwin

Regia: Werner Herzog

Cast: Werner Herzog, Bruce Chatwin, Karin Eberhard, Nicholas Shakespeare, Elizabeth Chatwin

Anno: 2019

Ormai vicino alla morte, lo scrittore Bruce Chatwin chiese all’amico Herzog di poter vedere il suo recente film sulla tribù nomade dei Wodaabe. In cambio Chatwin diede a Herzog lo zaino che aveva portato con sé in giro per il mondo. Con questo zaino, trent’anni dopo, Herzog si lancia in un viaggio ispirato dalla loro comune passione per la vita nomade. Un omaggio vibrante e appassionato a un uomo che attraverso il suo lavoro è riuscito ad esplorare l’irrequietezza umana e il suo bisogno di essere sempre in movimento.

Un divano a Tunisi

Regia: Manele Labidi

Cast: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi

Anno: 2020

In Tunisia c’è stata la Primavera araba, ma forse aprire uno studio da psicanalista per una donna è ancora troppo presto… Selma è una giovane psicanalista dal carattere forte e indipendente cresciuta a Parigi insieme al padre, quando decide di tornare nella sua città d’origine, Tunisi, determinata ad aprire uno studio privato le cose non andranno come previsto… La ragazza si scontrerà con un ambiente non proprio favorevole, i suoi parenti cercheranno di scoraggiarla, lo studio inizierà a popolarsi di pazienti alquanto eccentrici…

One Man and His Shoes

Regia: Yemi Bamiro

Cast: David Falk, Jemele Hill, Scoop Jackson

Anno: 2020

Il fenomeno delle Air Jordan – le sneakers ispirate al campione di pallacanestro Michael Jordan – non è solo l’esempio di un marketing innovativo e di un business di successo, ma è anche una storia carica di un significato sociale, culturale e razziale. Una storia con un lato oscuro: il prezzo elevato e la strategia di marketing messa in atto da Nike hanno fomentato a tal punto la domanda del prodotto che dal 1989 alcuni giovani hanno ucciso e sono stati uccisi per un paio di scarpe. Questo film mostra l’oscura storia d’amore tra l’America, il capitalismo consumistico e la cultura delle celebrità.

Con amore Antosha

Regia: Garret Price

Cast: Anton Yelchin, J.J. Abrams, Sofia Boutella

Anno: 2019

Il prolifico giovane attore Anto Yelchin era più maturo dei suoi anni e ha lasciato un segno indelebile in tutti i suoi compagni di viaggio. Scomparso improvvisamente, questa emozionante lettera d’amore racconta la storia di Anton attraverso le sue parole e quelle di coloro che l’hanno conosciuto: giovane attore promettente della creatività poliedrica e personalità unica.