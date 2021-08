Le Canzoni Giuste in tour: ecco le nuove date

Le Canzoni Giuste in tour fino a ottobre: ecco le nuove date dei concerti della band che si chiuderanno a ottobre al MEI di Faenza

Prosegue il tour nazionale di Le Canzoni Giuste, partito ad inizio mese da Roma e Ancona. La band ironico-goliardica abruzzese porterà in giro sui palchi d’Italia i brani del disco d’esordio che vedrà la luce a settembre 2021. LA band è anche finalista del prestigioso premio musicale Botteghe d’Autore, ecco le prossime date:

11/08 Botteghe d’autore – Albanella (SA)

21/08 MEI music Contest – Rimini (RN)

26/08 Stanglerhof – Fiè allo Sciliar (BZ)

28/08 Do it yourself – Santa Teresa di Spoltore (PE)

12/09 Milano Cantautori

2-4/10 Mei – Faenza (RA)

A settembre proseguirà anche il viaggio del tempo della band, racchiuso nel disco d’esordio “Felici e Contenti” e anticipato dai brani “Candy Crash” e dalla titletrack (GUARDA VIDEO), un cortometraggio che dà continuità al racconto surreale e ironico sulla cultura pop e sulla condizione dell’essere umano che Le Canzoni Giuste hanno iniziato con il video di “Sushi all you can hit” (GUARDA VIDEO).

Note biografiche

Le Canzoni Giuste nascono a Pescara nel febbraio del 2017. Il progetto è caratterizzato da uno stampo ironico-demenziale e dalla totale mancanza di appartenenza ad un unico genere. Le Canzoni Giuste sono composte da Iacopo Ligorio: chitarre, voci, musiche, testi, arrangiamenti e produzione elettronica; Bruno Contin: pianoforte, tastiere e synth, cori, testi, musiche, arrangiamenti e produzione elettronica; Flavio Piermatteo: sax, EWI e cori; Luca Degl’Innocenti: basso, cori, musiche e arrangiamenti; Gianmarco Spaccassassi: batteria, percussioni e octapad e Chris D’Eramo: chitarre. A maggio 2019 pubblicano il disco d’esordio “Per l’amor del cielo” per la World Fonogram Records, da cui sono stati estratti 5 singoli. Il 26 aprile 2019 esce il primo singolo “Ma perché mi insulti su Facebook? Comprati una macchina” seguito da un videoclip (GUARDA QUI). Poche settimane dopo, il 13 maggio 2019 pubblicano il loro secondo singolo “Per l’amor del cielo”, anch’esso seguito da un videoclip (GUARDA QUI). Il 30 maggio 2019 pubblicano l’album “Per l’amor del cielo” seguito da un lungo tour di 31 date fra estate e inverno 2019/2020 (successivamente si erano aggiunte altre 10 date, poi annullate causa covid 19). Il 2 ottobre 2019 pubblicano il videoclip di “Salame” (GUARDA QUI) ed il 13 marzo 2020 pubblicano il videoclip di “Cindy” (GUARDA QUI). Il lungo tour che li ha portati a viaggiare per tutta Italia dal 2017 ad oggi, li ha visti protagonisti di alcune rinomate aperture: Alberto Bertoli, Nek, Eugenio Finardi, Le Mandorle, Davide Shorty e tantissimi altri, e li ha portati a suonare per il “Tenco Ascolta”. Negli anni la band conquista diversi premi e riconoscimenti, come il Premio nazionale del Festival Della Melodia nel 2018, e nel 2019 i contest Revolution Sound, A-Cappello Festival e Beyond Sound mission. Nel 2020 Le Canzoni Giuste sono la prima band ad essere annunciata al MEI (Meeting delle etichette indipendenti) di Faenza. La band è finalista di vari premi e concorsi, quali il Meeting Del Mare, Premio Nazionale delle Arti, Non è mica da questi particolari che si giudica un Cantautore, il Premio Pierangelo Bertoli e per la trasmissione iBAND, talent show andato in onda su Mediaset LA5, con Giorgia Wurt, Marco Carta, Sal da Vinci e Silvia Salemi. Per ben due anni consecutivi, nel 2017 e 2018, sono finalisti del contest Area Sanremo. Durante lo speciale Festival di Sanremo del 2018, Vincenzo Mollica dedica un servizio Rai alla band.

Fb: https://www.facebook.com/lecanzonigiuste /

IG: https://www.instagram.com/lecanzonigiuste/