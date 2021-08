Il rapper milanese Jangy Leeon pubblica la “Desert Edition” di “Full Moon Confusion”: 8 brani nuovi e un vinile in arrivo

Fuori in digitale (https://backl.ink/147473413) la “Desert Edition” di “Full Moon Confusion”, una nuova versione dell’ultimo album di Jangy Leeon (uscito a fine 2020) contenente 8 tracce inedite e nuovi featuring!

La “Desert Edition” è una vera e propria seconda parte di “Full Moon Confusion” in cui Jangy Leeon riprende le atmosfere rap latine e West Coast che contraddistinguono il suo stile. Con questi 8 nuovi brani il rapper milanese si riallaccia ad alcuni temi di “Full Moon Confusion” e, anche tramite il flow e il suo timbro vocale ruvido, esprime rabbia, fa delle critiche sociali, polemizza con l’ambiente musicale (in particolare con il mercato frenetico di oggi), e lo fa più che altro per cercare di fare ordine di fronte al caos di questo periodo storico difficile.

Gli ospiti sono Dj Lil Cut, Dj MS, RAK, Francikario, Gionni Gioielli, Silla DDR, JSN, Jack The Smoker e Lexotan mentre le produzioni musicali sono curate da Jack The Smoker, Gio Lama, St Luca Spenish, Cabeçao, Silla DDR, Dj Dropsy, A Kurt e Funkyman

Dopo l’estate sarà disponibile un’edizione speciale e limitata del disco in vinile.

TRACKLIST

01 Caracal (prod. Jack The Smoker)

02 Bootcamp feat DJ Lil Cut (prod. Gio Lama)

03 Clap Clap feat DJ MS (prod St Luca Spenish)

04 Vita Buena feat Rak & Francikario (prod Cabeçao)

05 Save Tonight feat Gionni Gioielli, Silla DDR, JSN (prod Silla DDR, basso acustico Cesare Pizzetti)

06 Bon Bon (prod DJ Dropsy)

07 Rumba feat Jack The Smoker (prod A Kurt)

08 Ghost Rider feat Lexotan (prod Funkyman)

