IF! Festival della Creatività: svelata l’ottava edizione

“MERAVIGLIOSO” è il tema dell’ottava edizione di IF! Festival della Creatività che si terrà dall’8 al 13 novembre 2021

È in programma dall’8 al 13 novembre l’ottava edizione di IF! (www.italiansfestival.it), il Festival della Creatività organizzato e promosso da ADCI-Art Directors Club Italiano e UNA-Aziende della Comunicazione Unite in partnership con Google.

Con una formula che unirà digitale e fisico, IF!2021 proporrà nei primi giorni della settimana di festival (da lunedì 8 a giovedì 11 novembre) un’offerta formativa di alto livello con corsi, master e workshop digitali, per poi presentare, nelle due giornate conclusive di venerdì 12 e sabato 13 novembre, gli attesissimi appuntamenti live con gli speaker italiani e internazionali, i format ‘storici’ di IF! e il gran finale con l’attesa cerimonia di premiazione degli ADCI Awards 2021.

A caratterizzare l’intera programmazione dell’evento, che sarà svelata in autunno, il tema proposto quest’anno dagli organizzatori, MERAVIGLIOSO: “Qualcuno ha scritto che una crisi non va mai sprecata. Il peggior errore che oggi possiamo fare è cercare di tornare al mondo che conoscevamo. Lasciamo da parte in fretta la nuova normalità, è invece qualcosa di totalmente nuovo quello di cui abbiamo bisogno. Un mondo in cui sia abbia il coraggio dell’intelligenza e la follia della bellezza, in cui si torni a respirare a pieni polmoni l’ossigeno delle idee. Dove crescita e profitto si sposino con collettività e inclusione. Un mondo più leggero ma mai superficiale, che abbracci l’innovazione ma la sappia guidare in modo sostenibile. Questa edizione di IF! è una chiamata a raccolta per i migliori comunicatori, pittori, pensatori, artisti, sognatori, ingegneri e architetti, per chiunque abbia voglia di ridisegnare un futuro meraviglioso, che sappia dare un senso al nostro presente”.

Dopo il successo dell’edizione passata, la prima interamente digitale, alla guida di IF!2021 è confermato il Comitato Organizzatore eletto dalle due associazioni promotrici e composto da Alessandra Lanza (Direttore Generale), Emanuele Nenna (Presidente UNA e CEO di dentsu creative), Jack Blanga (Board Member ADCI), Davide Boscacci (Executive Creative Director di Publicis Italia), Carla Leveratto (Head of Creative Works di Google Italia), Marianna Ghirlanda (CEO di DLV BBDO).

A supporto del lancio dell’edizione 2021 prende il via sui canali social di IF! la campagna creativa del festival che racconta, con un tono fantastico, gli ideali e le ambizioni che guidano la costruzione di un futuro meraviglioso, sotto tutti i punti di vista: quello della comunicazione, dell’impresa, e dell’azione. Una campagna che ispira a guardare dentro di sé, per trovare quella fiamma creativa originaria capace di combinare cose apparentemente distanti o impossibili, alla ricerca di una nuova idea.

